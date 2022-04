Donna morta a Sanremo, Procura indaga per omicidio: depositato il referto dell’autopsia

Sanremo. E’ stato depositato in Procura a Imperia il referto dell’autopsia e degli esami tossicologici eseguiti, nel gennaio scorso, dal medico legale Andrea Leoncini sul corpo di una donna di origine russa, trovata morta in casa e per il cui decesso è stato indagato in stato di libertà, con l’accusa di omicidio, il marito, un artigiano cinquantenne.

La donna era stata trovata priva di sensi con vicino bottiglie vuote e confezioni di detersivo: motivo per il quale potrebbe trattarsi di un suicidio. Ma la Procura ha preferito approfondire il caso, in quanto sulle guance della vittima e in prossimità della bocca, erano state trovate macchie scure, che potrebbero essere dovute a percosse.

Il contenuto della perizia è coperto dal segreto istruttorio.

A coordinare le indagini è il pubblico ministero Antonella Politi, mentre il marito è difeso dall’avvocato Andrea Artioli di Sanremo.