Domenica di shopping e festa a Bordighera con la “Primavera Bordigotta”

Bordighera. Un’altra giornata di primavera di shopping a Bordighera organizzata da Confesercenti.

L’appuntamento è per domenica 24 aprile dalle 8 alle 20 nel salotto e nel cuore della città con i negozi aperti per una giornata speciale di acquisti, con l’Aurelia chiusa al traffico e in festa .

Nell‘isola pedonale le famiglie potranno passeggiare tranquillamente con attrazioni, giochi, in una giornata speciale di shopping.

Troverete tutti i negozi aperti, tante bancarelle di ambulanti e poi animazione itinerante, trampolieri, giocolieri, giochi con il fuoco.

Sfilata musicale della Orchestra Filarmonica Giovanile città di Ventimiglia. Esibizioni di due scuole di ballo, Onda Cubana e Revolution Dance.

Infine un appuntamento speciale con le due mascotte di Primavera Bordigotta: i Mignons e il coniglietto Bing aspetteranno i bambini lungo l’Aurelia per un selfie e potere giocare con loro durante tutto il giorno.

I promotori della manifestazione hanno voluto offrire una kermesse in linea con la caratterizzazione tipica della nostra provincia, che è fortemente turistica, valorizzando tutto il mondo collegato per quanto riguarda anche il commercio.

In abbinata è disponibile presso l’ufficio IAT di informazioni turistiche, sino all’8 maggio, la Card turistica “Primavera in Bordighera” di Confesercenti con l’offerta di vantaggi esclusivi per visitare i principali musei, giardini cittadini, soggiornare negli alberghi e degustare le specialità di ristoranti e pizzerie.

La manifestazione è stata organizzata con il patrocinio del Comune di Bordighera.