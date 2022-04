Dolceacqua, donna finisce contro lastra di vetro e si ferisce giocando a padel - Riviera24

Dolceacqua. Una donna di 40 anni è rimasta ferita stamane in modo non grave giocando a padel nei campi di Dolceacqua. Durante l’allenamento, la 40enne è andata a sbattere contro una delle lastre in doppio vetro che recintano i campi. Nonostante lo spessore notevole, il vetro si è infranto ed è caduto sopra la donna. Soccorsa da un equipaggio della Croce Azzurra di Vallecrosia, l’atleta è stata portata in ospedale con un trauma cranico e dei tagli sulle mani. Dopo gli accertamenti medici, è stata dimessa.