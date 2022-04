Dolceacqua, concorso floreale “Caruggi in fiore”, vince Jose Della Quercia

Dolceacqua. Nonostante alcune difficoltà dovute all’aumento dei prezzi dei fiori, Dolceacqua riparte con “Carugi in fiore” dopo una pausa di due lunghi anni. Il tema di quest’anno è “ IL ROSSESE DI DOLCEACQUA” in onore dei 50 anni dall’ottenimento della DOC.

Ecco i vincitori:

1° JOSE DELLA QUERCIA CON LA COMPOSIZIONE N. 10 vince il premio donato dal Ristorante la Viassa

2° PINO FORMICA CON LA COMPOSIZIONE N. 12 vince il premio donato dallì1agriturismo U Funfu

3° GIUSEPPINA GARNERO CON LA COMPOSIZIONE N. 15 vince il premio donato dall’Osteria di Caterina

PREMIO ATTINENZA ALLA TEMATICA DEL CONCORSO, VALERIA TORCHIO CON LA COMPOSIZIONE N. 2 vince il premio donato dal Bip – Bar In Piazza

La Giuria era composta da: Beatrice Guglielmi, fiorista professionista, Christian Terribili, presidente della Compagnia dei carristi “Gli Zuveni di Santa Marta”, Jamila Chilà, presidende del Centro Culturale e Ricreativo di Dolceacqua, Oreste Polidori artista, Virginia Fazio, scultrice

Un ringraziamento alla giuria, alle attività commerciali che hanno donato i premi e a tutti i volontari che come sempre ci danno un aiuto prezioso per la realizzazione dell’evento, lavorando per diversi giorni per far trovare ai visitatori i carugi allestiti.