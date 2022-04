Disabili costretti a scendere dal treno, Europa Verde: «Nostro esposto a Procura» - Riviera24

­Genova. «Quanto accaduto ieri su un treno che da Genova era diretto a Milano a danno di un gruppo di ragazze e ragazzi disabili è inammissibile e per quanto ci riguarda un atto violento realizzato seppur senza percosse nei confronti di persone disabili che va stigmatizzato e punito. Inaccettabile anche che il personale Trenitalia, insieme alla Polfer, non sia riuscito a far rispettare i diritti dei giovani che avevano regolarmente prenotato l’intera carrozza. Presenteremo un esposto alla Procura della Repubblica chiedendo che Trenitalia individui e denunci i responsabili affinché vengano perseguiti a norma di codice penale secondo la legge».

Lo dichiarano, in una nota, i co-portavoce nazionali di Europa Verde, Angelo Bonelli ed Eleonora Evi, insieme al responsabile nazionale disabilità, Diego Schettino.

­

­

­

­