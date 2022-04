Diano Marina, lo “chef delle star” Giuseppe Colletti a Scarnafigi - Riviera24

Diano Marina. Luciano Sorbillo e Gabriele Gianotti saranno assoluti protagonisti domenica 1° maggio a Scarnafigi nel corso della nuova iniziativa culinaria organizzata dai Consorzi di tutela dei formaggi Bra, Raschera e Toma Piemontese Dop. Nel corso della giornata, i due pizzaioli allieteranno i palati di grandi e piccini preparando pizza farcita con Bra, Raschera e Toma Piemontese. L’esperienza dei due pizzaioli si unirà a quelle di un team di professionisti (tra cui Michael Cuccaro, Danny Canzano, Alessandro Viganò, Antonio Sbreglia) che parteciperanno, insieme alla pizzeria Da Doda di Scarnafigi, a una dimostrazione culinaria sorprendente a base delle perle casearie della Granda trasformando così le vie della “Città dei Formaggi” in un’unica, grande pizzeria a cielo aperto. Con loro ci sarà anche lo “chef delle star” Giuseppe Colletti, che ha fondato a Diano Marina (Imperia) una sua scuola di cucina e alla cui tavola si sono sedute stelle internazionali del calibro di Tom Hanks, Naomi Campbell, Josè Mourinho e Barack Obama.

«Bra, Raschera e Toma Piemontese rappresentano la punta di diamante delle nostre eccellenze agroalimentari – commenta Franco Biraghi, presidente dei tre Consorzi di tutela -. Constatare che il campione del mondo della pizza e l’Ambasciatore della Campania per la pizza napoletana hanno scelto di introdurre questi formaggi nei loro piatti ci riempie di orgoglio. Avere a Scarnafigi Luciano Sorbillo e Gabriele Gianotti, oltre al grande chef Giuseppe Colletti, rappresenta la dimostrazione concreta che, quando le materie prime sono di livello elevato, i risultati arrivano. In questo caso la soddisfazione è duplice: in primis quella di vedere la più nota tradizione napoletana della pizza, in sinergia con altri cuochi, impreziosire il piatto più amato con le nostre perle casearie. Poi, naturalmente, sperimentare Bra, Raschera e Toma Piemontese sulla ricetta più celebre in tutto il mondo. Un bel modo per far conoscere ovunque questi tre meravigliosi protagonisti della nostra cultura gastronomica».

A fare la differenza saranno proprio Bra, Raschera e Toma Piemontese che, con i loro sapori, impreziosiranno proposte differenti, connotandole delle rispettive specificità. Tra le pizze speciali che saranno preparate ci sarà anche la pizza in pala con Toma Piemontese dop e peperoni di Carmagnola, cucinata a “quattro mani” dagli chef Giuseppe Colletti e Gabriele Gianotti.

Giuseppe Colletti, dopo un inizio presso l’Eleven Park Walk della catena di Gordon Ramsay in cui ha avuto modo di dimostrare come determinazione e talento possano fare la differenza, è stato assunto allo Zafferano (una stella Michelin come miglior ristorante italiano a Londra) lavorando come chef de partie, in qualità di responsabile del reparto freddi. La sua carriera è proseguita poi presso il Cecconi’s, prestigioso locale in cui ha dettagliatamente approfondito la cultura culinaria italiana. Gabriele Gianotti, già campione del mondo nella categoria pizza in pala e nella categoria a squadre al Campionato Mondiale dell’Associazione Pizzaioli Cuochi Pasticceri Professionisti, è titolare del Ristorante Maccaja di Alassio e vanta anche il titolo di chef di pizza stellato rilasciato dalla Guida di Chef di pizza stellata. Discendente da una delle famiglie più celebri e rinomate nella storia della pizza napoletana, Luciano Sorbillo “Ambasciatore della Campania” per la pizza napoletana racconta l’arte della pizza portando la sua Napoli in giro per l’Europa. È il figlio di Rodolfo Sorbillo, il pizzaiolo che nel 1959 preparò la prima pizza con cornicione ripieno. Titolare di Pizz a’ street a Napoli, ha ottenuto l’Eccellenza in Italia e nel Mondo 2018.