Diano Marina, l'amministrazione approva l'ampliamento dei dehors. Ecco cosa cambia - Riviera24

Diano Marina. L’ Amministrazione comunale di Diano Marina, con delibera di giunta di oggi, 1° aprile, ha deliberato la possibilità di richiesta, da parte degli esercenti dei pubblici esercizi di somministrazione, già possessori di regolari concessioni di suolo pubblico, per il periodo dal 1 aprile al 31 ottobre 2022, di un ampliamento dell’area dei dehors pari al 50%.

«Tale misura è stata approvata per favorire la ripresa economica nel periodo post emergenza pandemica e per consentire di mantenere un adeguato livello di prudenza sanitaria in questa fase» commentano l’assessore Luca Spandre e il consigliere Veronica Brunazzi.