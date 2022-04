Diano Marina, incompiuta chiusa per allerta meteo, come previsto da ordinanza - Riviera24

Diano Marina. Ieri nel tardo pomeriggio è stata chiusa al traffico l’incompiuta di Diano Marina, a causa di avverse condizioni meteo. Il transito sull’incompiuta è regolamentato da un’ordinanza emanata lo scorso 5 aprile, dove si evidenzia come, essendo i lavori in corso di consolidamento della parete rocciosa soprastante la viabilità, si rende necessario l’accessibilità della zona ai pedoni, esclusivamente in condizioni meteorologiche favorevoli.

Come stabilito anche secondo la relazione tecnica del comune, e della protezione civile, non è possibile poter procedere all’apertura della viabilità ciclopedonale in caso di qualsiasi allerta meteo, inclusi quello di temporali, forti mareggiate e vento. In questi casi la viabilità deve essere inderogabilmente interdetta.

Il bollettino dell’Arpal emanato ieri e che prevede condizioni climatiche avverse ha quindi fatto scattare automaticamente la chiusura. Secondo l’ordinanza esposta sull’incompiuta il transito ciclopedonale è quindi stato interdetto dalle ore 23.00 alle ore 06.00 mentre il divieto di transito è previsto per l’allerta meteo.