Diano Marina, il Natale di Roma al Museo Civico del Lucus Bormani - Riviera24

Diano Marina. Giovedì 21 aprile, in occasione del 2775° anniversario della fondazione da parte di Romolo della città di Roma, avvenuta il 21 aprile del 753 a.C., il Museo Civico del Lucus Bormani organizza una speciale giornata di visite guidate per festeggiare il Natale di Roma.

Le visite guidate, alle quali è possibile partecipare con biglietto ridotto per l’occasione, sono previste rispettivamente alle 10:30 per il turno della mattina ed alle 15:30 per il pomeriggio. I visitatori avranno così modo di ammirare la vasta esposizione di reperti archeologici che raccontano la ricca e sfaccettata vita quotidiana del Golfo dianese al tempo di Roma.

Gli eventi sono organizzati in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Diano Marina. Per le visite guidate è gradita la prenotazione. Per informazioni e prenotazioni contattare il Museo Civico del Lucus Bormani, Palazzo del Parco, in corso Garibaldi 60, a Diano Marina telefonando al +39 0183.497621, scrivendo a museodiano@istitutostudiliguri.191.it o su www.iisl.it. Il museo è anche su Facebook, Instagram e Telegram. Ingresso speciale “ripartenza” 2021: intero € 3,00; ridotto € 2,00; visite guidate e laboratori € 2,50. Orario Museo: martedì 9-14; mercoledì-venerdì 9-12/15-17; sabato 10-12/15-17.