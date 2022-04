Diano Marina, Danilo Alberti vince le elezioni per le rappresentanze sindacali unitarie

Diano Marina. Con ufficializzazione di questa mattina dalla Prefettura di Imperia, Danilo Alberti vince le elezioni per le rappresentanze sindacali unitarie degli enti pubblici nel Comune di Diano Marina.

Nel verbale finale delle elezioni della RSU per la città degli aranci, Danilo Alberti (CGIL), messo comunale di Diano, ha ottenuto 16 voti, piazzandosi al primo posto.

I voti per lista ottenuti sono stati: 18 per la Cgil, 29 per la Uil FPL, 9 per la Cisl FP. Le votazioni per candidato sono invece: Danilo Alberti 16, Massimo Zeccola 9, Vilma Morabito 10, Jose Bonsignorio 4, Roberto Garibbo 4, Cristian Cha 2.