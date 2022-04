“Diamoci una mano: bullismo e dintorni”, evento benefico a Sanremo

Sanremo. Mercoledì 13 aprile alle 18.30 Inner Wheel Club di Sanremo in collaborazione con Over Senior Residence presentano “Diamoci una mano: bullismo e dintorni”.

I relatori saranno il dottor Roberto Ravera, la dottoressa Stefania Guasco e il dottor Andrea Cartotto.

L’evento che è a scopo benefico per sensibilizzare l’opinione pubblica sul triste fenomeno del bullismo si terrà presso la sala conferenze della Over Senior Residence in via Anselmi 3 a Sanremo. Ingresso libero, è però richiesto il Green pass.