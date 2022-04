Imperia. «Imperiese razza inferiore». E’ quanto hanno urlato gli ultras della Sanremese al loro arrivo in via XXV Aprile, vicino allo stadio Ciccione dove nel pomeriggio la squadra matuziana sarà impegnata nel derby con l’Imperia. Imponente il dispositivo di forze dell’ordine presenti per la partita, valida per la 33ª giornata del campionato di Serie D.

Già in mattinata, la tifoseria avversaria aveva iniziato a intonare cori, farciti di parolacce, contro i sanremesi.