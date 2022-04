Def, il presidente della Liguria Toti: «Contributo solidarietà proposto da Cgil equivale a patrimoniale» - Riviera24

Genova. «Il contributo di solidarietà proposto dalla Cgil equivale a una patrimoniale. Non mi sembra una grande idea in un momento in cui le esportazioni languono per le sanzioni e quindi occorre rafforzare i consumi interni. Semmai il sindacato accetti la sfida di aumentare i salari insieme alla competitività. Stipendi più alti legati all’efficienza. Meno appiattimento, ma più premi al merito. Più flessibilità nella contrattazione di secondo livello. Il Paese ha bisogno di più competitività e non di più tasse».

Così dice in una nota il presidente della Liguria, Giovanni Toti.