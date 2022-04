Davide Craviotto al “Sanremo Leggenda” con la Clio Rally5

Sanremo. C’è anche Davide Craviotto tra i 58 piloti iscritti al 14° “Sanremo Leggenda”, in programma sabato. Il pilota genovese sarà in gara al rally matuziano, valido per la Coppa di Zona 2, in coppia con Fabrizio Piccinini e al volante della, per lui inedita, Renault Clio Rally5 della Gima AutoSport, in luogo della R3C che ha utilizzato nei primi due impegni stagionali.

«Dopo due gare con una vettura che già conoscevo – osserva il portacolori della Scuderia dei Fiori – corro con un mezzo nuovo, una vettura sovralimentata, caratteristica con cui non ho molta confidenza. La novità, ad ogni modo, è stimolante ed ho deciso che utilizzerò la Renault Clio Rally5 anche al “Lanterna” ed al “1000 Miglia”. Per ora, però, concentriamoci sull’impegno di Sanremo, dove cercheremo di fare bene, abbinando se possibile una prestazione soddisfacente ad un piazzamento di prestigio».

Un altro obbiettivo di Davide Craviotto al “Sanremo Leggenda” sarà quello di racimolare punti preziosi per le due serie – Michelin Zone Rally Cup e R Italian Trophy – a cui è iscritto.