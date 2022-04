“Dal Middle West alle Langhe: Hemingway e Fenoglio” al centro dell’incontro dell’Unitre di Sanremo

Sanremo. Saranno Hemingway e Fenoglio i protagonisti della prossima lezione Unitre a cura della professoressa Emanuela Rotta Gentile, in programma venerdì 29 aprile alle 16 nella Sala degli Specchi di Palazzo Bellevue (ingresso gratuito). L’appuntamento, dal titolo “Dal Middle West alle Langhe: Hemingway e Fenoglio”, segue la prima lezione – che ha visto una grande partecipazione di pubblico – dedicata ad un affascinante viaggio in Namibia e alla consegna degli attestati e di un libro ai partecipanti e vincitori (Patrizia Massano, Alberto Locatelli, Anna Maria Zito, Enrica Carlo) del concorso “La vita al tempo del coronavirus”. L’incontro, con il patrocinio del Comune di Sanremo, è avvenuto alla presenza dell’assessore alla cultura Silvana Ormea.

“Dal Middle West alle Langhe: Hemingway e Fenoglio”. La critica ha ampiamente dimostrato che Hemingway è un interlocutore costante in tutto il percorso letterario di Fenoglio. Hanno molto in comune e simile appare anche la terra in cui sono cresciuti: il Midwest e le Langhe. I campi, i sentieri, il fiume, l’acqua, le colline, i boschi assumono nei loro racconti lo stesso ruolo. E anche la vita domestica e i legami familiari tracciano tematiche comuni. Entrambi hanno narrato la guerra e la vita dei semplici. Entrambi avevano un senso tragico della vita e attraverso la narrazione hanno indagato la morte. Ma soprattutto hanno avuto la stessa ossessione: la scrittura. Grazie ad essa hanno rivoluzionato il genere del racconto, che con loro è divenuto enigmatico e paradigmatico. E l’uso della lingua, la tecnica del dialogo, sono cambiati per sempre.