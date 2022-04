Cuori di biscotto, banchetti di Telethon in provincia di Imperia: ecco dove - Riviera24

Imperia. Anche quest’anno, la grande squadra Telethon scende in campo per distribuire i Cuori di biscotto, insieme ad OdV Oasi Angeli di Pace che nel territorio sviluppa, all’ interno delle scuole, un’azione contro la dipendenza dalle droghe e in Colombia sostiene un progetto di pace per cambiare la vita a molti ragazzi altrimenti impegnati come guerriglieri o all’interno delle piantagioni di coca. Telethon e Oasi hanno lo stesso fine anche se in ambiti diversi: cambiare il futuro a chi futuro non ha.

Sabato 30 aprile e domenica 1 maggio, in occasione della Festa della Mamma, i banchetti di Telethon saranno ad Imperia in piazza San Giovanni, a Ventimiglia in via Repubblica, a Bordighera in via Vittorio Emanuele, a Sanremo in via Escoffier, ad Arma di Taggia in piazza Chierotti, a Riva Ligure in piazza Matteotti e a Diano Marina in piazza del Comune, dove potrai scegliere i Cuori di biscotto che preferisci e mostrare il tuo sostegno alle mamme rare.

Cuori di biscotto per Telethon 2022, torna “Io per lei“, la campagna della Fondazione Telethon ETS nata per celebrare le “mamme rare” e sostenere, attraverso l’acquisto dei Cuori di biscotto prodotti dalla pasticceria genovese Grondona, la ricerca sulle malattie genetiche rare. Con la campagna ‘Io per lei’ la Fondazione Telethon ETS vuole al centro tutte le mamme che «ogni giorno, con forza e fiducia, combattono per il futuro dei loro bambini, la necessità di maggiore attenzione alla ricerca scientifica è stata evidenziata dalla pandemia. Solo la ricerca può infatti trovare risposte concrete e soluzioni in grado di cambiare concretamente le vite di tutti noi».

I Cuori di biscotto sono disponibili quest’anno in una rinnovata confezione colorata e originale e in tre differenti gusti: al burro, al cacao con gocce di cioccolato e integrali. Ancora una volta nascono dalla collaborazione tra Fondazione Telethon e la storica pasticceria genovese Grondona che ha realizzato i biscotti con materie prime di qualità, seguendo ricette originali e gustose. I Cuori diventano un regalo perfetto per la Festa della Mamma: «scegliendoli fai un dono raro a tutte le mamme che credono nella ricerca».