Costruzioni, Tafaria (Filca Cisl): «A Imperia 1000 occupati in più nel settore in un anno ma c’è rischio che ripresa venga vanificata»

Imperia. «Sono 7000 gli occupati nella provincia di Imperia secondo i dati Istat appena usciti nel settore delle costruzioni: negli ultimi dodici mesi c’è stato aumento di 1000 unità e siamo tornati ai livelli pre pandemia ma adesso si corre il rischio che questa leggera ripresa venga vanificata», spiega in una nota Andrea Tafaria, segretario generale della Filca Cisl Liguria.

«Tra l’altro nei prossimi mesi secondo le stime di Excelsior Unioncamere nella provincia di Imperia si stima una richiesta di circa 400 unità nel settore delle costruzioni ma ci sono troppe incognite all’orizzonte. Il boom che ha portato negli ultimi mesi all’aumento dei prezzi delle materie prime sta mettendo in gravissima difficoltà tantissimi cantieri di piccole dimensioni anche ad Imperia dove abbiamo già ricevuto diverse segnalazioni. Una situazione che potrebbe portare ripercussioni negative a tutto il mondo del lavoro con le aziende che potrebbero anche decidere di fermare i cantieri. Servono interventi urgenti come ha chiesto anche il nostro segretario generale nazionale della Filca Cisl Enzo Pelle in un incontro avuto al MIMS insieme alle altre organizzazioni sindacali: altrimenti, come ad Imperia, di rendere nulla la ripartenza del settore avvenuta anche grazie al super bonus» – sottolinea.