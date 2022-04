Coronavirus, la macchina dei tamponi: in due anni test a oltre 31mila persone provenienti dall’estero

Imperia. Sono 37.865 in due anni le persone che hanno comunicato all’Asl1 di essere rientrate in Italia dall’estero. Di queste, 31.826 sono state sottoposte a tampone e 1.490 (il 4,68 percento) sono risultate positive al Covid-19. Altre 6.039 sono state invece messe in isolamento domiciliare. Lo si evince dai dati raccolti dall’azienda sanitaria dall’inizio della pandemia, nel marzo del 2020, fino al termine dell’emergenza sanitaria, il 31 marzo scorso.

Ben 131 gli Stati di provenienza, di cui 43 in Europa (per un totale di 25.517 persone), 34 stati africani (5.928 persone), 32 dell’Asia (2.993 persone). E ancora: 819 persone sono rientrate da 2 stati del Nord America, 2.452 da 18 stati tra il Centro e il Sud America e 156 persone rientrate da due stati dell’Oceania.

Nel dettaglio, il maggior numero di cittadini positivi si è registrato tra chi è rientrato dall’Albania (195 casi, corrispondenti al 6,35% dei “testati”). Se si guarda, invece, al dato percentuale, allora è la Bosnia ed Erzegovina ad aver prodotto il tasso di positività maggiore: 29,49 per cento (23 positivi).

Di seguito i dati paese per paese, in ordine alfabetico.

Afghanistan: 2 positivi (0,83% tasso positività)

Albania: 195 (6,35)

Algeria: 1 (5,56)

Andorra: 2 (22,22)

Argentina: 2 (1,64)

Austria: 7 (2,33)

Bangladesh: 42 (8,35)

Belgio: 3 (0,65)

Bosnia ed Erzegovina: 23 (29,49)

Brasile: 31 (6,01)

Bulgaria: 4 (4,08)

Cile: 2 (1,96)

Congo: 1 (11,11)

Croazia: 13 (7,69)

Cuba: 11 (4,35)

Danimarca: 19 (15,70)

Ecuador: 8 (2,60)

Emirati Arabi Uniti: 19 (8,12)

Egitto: 79 (10,52)

Etiopia: 2 (5,56)

Francia: 87 (2,01)

Germania: 11(0,38)

Ghana: 1 (16,67)

Giappone: 2 (4,26)

Grecia: 6 (4,80)

India: 4 (5,56)

Irlanda: 1 (0,61)

Kazakistan: 5 (27,77)

Lituania: 3 (12,50)

Mali: 1 (16,67)

Malta: 3 (3,41)

Marocco: 127 (4,95)

Moldavia: 43 (10,64)

Monaco (Principato): 11 (4,55)

Montenegro: 2 (11,11)

Mozambico: 1 (16,67)

Nigeria: 2 (2,41)

Norvegia: 2 (5,13)

Nuova Zelanda: 2 (6,90)

Paesi Bassi: 1 (0,22)

Pakistan: 3 (4,23)

Perù: 61 (8,92)

Polonia: 6 (2,11)

Portogallo: 2 (1,42)

Regno Unito: 91 (3,03)

Repubblica Dominicana: 2 (2,20)

Romania: 137 (7,40)

Russia: 41 (3,44)

Senegal: 3 (2,94)