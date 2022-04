Coronavirus, aumentano i nuovi positivi in provincia di Imperia: +113

Genova. Sono 765 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Liguria. In provincia di Imperia sono 2.313 i casi totali, 113 i nuovi positivi e 62 gli ospedalizzati, 5 in terapia intensiva.

Qui il dettaglio dei nuovi positivi, riferito alla residenza della persona testata:

Imperia (Asl 1): 113

Savona (Asl 2): 137

Genova: 382, di cui:

Asl 3 : 317

Asl 4: 65

La Spezia (Asl 5): 133

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 0

Flussi 26 aprile 2022

TAMPONI PROCESSATI CON TEST MOLECOLARE 2.416.032 1.061 TAMPONI PROCESSATI CON TEST ANTIGENICO RAPIDO (a far data dal 14/01/2021) 2.908.030 3.320 TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) 420.797 765 TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) 17.872 -78

CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA SAVONA 2.362 LA SPEZIA 2.837 IMPERIA 2.313 GENOVA 9.314 Residenti fuori Regione/Estero 361 altro/in fase di verifica 685 TOTALE 17.872

Media intensità+Terapia Intensiva Di cui in Terapia Intensiva Differenza da giorno precedente Ospedalizzati 356 17 18 ASL1 62 5 2 ASL2 40 3 1 San Martino 88 6 3 Ospedale Evangelico 0 0 0 Ospedale Galliera 67 0 1 Ospedale Gaslini 6 0 1 ASL3 globale 36 0 6 ASL 3 Villa Scassi 36 0 6 ASL 3 Gallino 0 0 0 ASL3 Micone 0 0 0 ASL3 Colletta 0 0 0 ASL4 globale 17 2 1 ASL4 Sestri Levante 15 0 1 ASL4 Lavagna 2 2 0 ASL4 Rapallo 0 0 0 ASL5 globale 40 1 3 ASL5 Sarzana 38 0 4 ASL5 Spezia 2 1 -1