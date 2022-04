Consiglio regionale, revisione delle norme anti Covid per gli utenti dei taxi muniti di green pass

Genova. Nella giornata di oggi si è svolta una seduta del Consiglio regionale. Sono stati affrontati diversi temi:

Riapertura del punto nascite presso l’ospedale Santa Corona

Il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità l’ordine del giorno 565, presentato da Brunello Brunetto (Lega Liguria Salvini) e sottoscritto da tutto il gruppo, che impegna la giunta a predisporre quanto necessario, tra cui un’adeguata copertura finanziaria, per la riapertura del punto nascita presso l’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Nel documento si ricorda che l’ASL2 il 4 novembre 2020 aveva disposto la chiusura temporanea del reparto di ostetricia e ginecologia dell’ospedale Santa Corona e il suo trasferimento presso il San Paolo di Savona mentre la Liguria sta vivendo una fase di grande criticità nell’assunzione di specialisti in ginecologia – ostetricia nel ponente ligure. Nel dibattito sono intervenuti Ferruccio Sansa (Lista Sansa), Fabio Tosi (Mov5Stelle), Sergio Rossetti, Enrico Ioculano, Davide Natale, Luca Garibaldi, Roberto Arboscello del gruppo Pd e il presidente della giunta con delega alla sanità Giovanni Toti.

Passaggio di diabetici e reumatici dalla cura pediatrica ai servizi per adulti

Il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità la mozione 48, presentata da Sergio Rossetti (Pd-Articolo Uno) e sottoscritta da tutto il gruppo, che impegna la giunta a costituire un gruppo di lavoro per definire le procedure per la transizione dei pazienti pediatrici diabetici 1 e reumatici, individuando ambulatori o momenti dedicati ai pazienti in transizione nelle Asl liguri e nei centri specialistici dei presidi ospedalieri, e le modalità di telemedicina. Nel documento si rileva che nel 30% dei casi trascorrono 6 mesi tra l’ultima visita al centro pediatrico e la prima al centro adulti e che il 10% dei pazienti viene perso al follow-up. Nel dibattito è intervenuto il presidente della giunta con delega alla sanità Giovanni Toti

Revisione norme anti Covid per gli utenti dei taxi muniti di green pass

Il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità l’ordine del giorno 488, presentato da Alessandro Bozzano (Cambiamo con Toti presidente) e sottoscritto da tutto il gruppo, che impegna la giunta a farsi parte attiva nella Conferenza Stato-Regioni affinché la normativa permetta ai tassisti di utilizzare lo spazio di omologazione dell’auto per il trasporto passeggeri in maniera completa, considerando che gli accessi in auto possano essere consentiti ai soli possessori di green pass con dispositivi di protezione individuali regolarmente indossati. Nel documento si precisa che la disciplina resta immutata per chi non è in possesso del green pass. Nel dibattito sono intervenuti Veronica Russo (FdI), Luca Garibaldi (Pd-Articolo Uno), il presidente della giunta con delega alla sanità Giovanni Toti.