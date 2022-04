Concorso Oss, Toti: «Avanti con il grande programma di assunzioni per la sanità ligure»

Genova. Si sono svolte presso il Palazzo RDS Stadium Fiumara le prove scritte del concorso per Oss indetto da Alisa e porterà all’assunzione di 274 persone a tempo indeterminato.

La prova si è svolta regolarmente in due sessioni. Dei 2469 convocati si sono presentate 1831 persone. Chi supererà la prova scritta sarà convocato alla prova orale che sarà programmata al termine della valutazione di quella pratica.

«La Regione – ha spiegato Giovanni Toti, presidente e assessore alla Sanità di Regione Liguria – prosegue il piano di assunzioni per la sanità ligure che garantisce un rafforzamento dell’intero sistema sanitario. Al concorso per operatori socio sanitari seguirà quello per 700 infermieri previsto a maggio. Oltre al miglioramento del servizio ai cittadini, si tratta di un piano che assicura nuovi posti di lavoro stabili per centinaia di cittadini nella nostra regione».