Conclusa l’esperienza di Job Shadowing a Malta per gli studenti del Cassini di Sanremo

Sanremo. Si è da poco conclusa l’esperienza di Job Shadowing a Malta, nell’ambito del progetto Erasmus+ KA 1 T.I.M.E. (Teachers In Mobility in Europe) per sei docenti (Federica Briata, Sara Di Vittori, Silvia Gastaldo, Tiziana Marchiani, Beatrice Palmero e Walter Scavello) e due rappresentanti del personale ATA (la DSGA Anna Allotta e Sandra Rambaldi). Le attività di Job Shadowing hanno permesso ai docenti di partecipare alle lezioni, consentendo così un’osservazione diretta del sistema scolastico maltese e un approfondimento degli aspetti didattici e organizzativi, dal quale sono emersi molti spunti di riflessione.

Particolarmente interessante anche l’osservazione del funzionamento delle segreterie e degli uffici amministrativi. Fondamentale il sostegno di Mr. Lawrence Sciberras (Ispettore scolastico del Gozo College), che ha accolto la delegazione italiana con molto calore, guidandola alla scoperta del territorio e all’incontro con esponenti dell’amministrazione locale, il Provveditore agli Studi di Gozo (Mr. Sean Zammit) ed il Direttore del Ministero del Turismo e dello Sviluppo Economico (Mr. Ronald Sultana) . Ancora una volta il programma ERASMUS Plus ha offerto un’opportunità significativa per la formazione del personale ed avrà una ricaduta positiva sull’intero istituto e sulla comunità locale, poiché innesca cambiamenti in termini di modernizzazione e internazionalizzazione.