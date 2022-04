Concerto della Corale San Nicola da Bari a Diano Castello - Riviera24

Diano Castello. Sabato 9 aprile, alle 21, nella Chiesa collegiata a Diano Castello la Corale San Nicola da Bari diretta dal maestro Nicholas Tagliatini eseguirà la Via Crucis Minore di Padre Serafino Marinosci, compositore salentino ingiustamente dimenticato, ma che è stato una figura di assoluto riferimento musicale in campo sacro.

Questo oratorio per soli e coro dalle tinte melanconiche e dolci risulta essere un sunto del gusto compositivo e poetico dell’epoca, con grandi pagine liriche e drammatiche al tempo stesso. Al fianco della Corale il tenore Mattia Pelosi ed il basso Nicholas Tagliatini, che accompagnerà anche l’opera al pianoforte. I testi dell’abate Metastasio verranno recitati dalle voci di Nicole Cossu e Walter Arimondo. L’ingresso alla serata è libero.

Il concerto si svolgerà, non a caso, alla vigilia della Settimana Santa. Gli ultimi due anni, con la pandemia mondiale ed il conflitto in atto in Ucraina ben posso essere assimilati ad una lunga e sofferta Settimana Santa. Ancora una volta la musica vuole essere strumento e veicolo di speranza di “Resurrezione” e di ripresa, ben espresse nella trionfale XIV Stazione finale che vuole essere anche un caloroso e sentito augurio per tutti noi.