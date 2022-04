Comitato Sanremo Pride e Arcigay Liguria: «Scenda in piazza anche il sindaco Biancheri»

Sanremo. Il Comitato Sanremo Pride e Arcigay Liguria invitano ufficialmente il sindaco di Sanremo Alberto Biancheri a scendere in piazza con il Sanremo Pride 1972-2022 e a percorrere le strade della città che amministra.

«Il Pride è insieme una festa di liberazione delle identità e una rivendicazione di diritti in un paese in cui il percorso della piena uguaglianza non è ancora concluso. Il corteo si riunirà in piazzale Pian di Nave alle 15:30 di sabato 9 aprile e da lì percorrerà le vie cittadine fino a piazza C. Colombo, dove ascolteremo i discorsi di fine parata. Ascolteremo anche il Sindaco? La nostra festosità e la nostra libertà cambieranno Sanremo che non sarà la più stessa» – dicono il Comitato Sanremo Pride e Arcigay Liguria.