Christopher Lucchesi Jr conquista la classifica under 25 al Rallye Sanremo - Riviera24

Sanremo. La riviera ligure regala grandi soddisfazioni alla struttura laziale di Hp Sport in occasione del Rallye Sanremo dove era impegnato il suo giovanissimo portacolori Christopher Lucchesi Jr. con alle note Titti Ghilardi su Skoda Fabia Evo 2 gommata Michelin della Gf Racing.

Il 23enne lucchese regala alla sua scuderia una prestazione eccelsa, concludendo la sua fatica all’ottavo posto in classifica generale, risultato di assoluto rilievo nonostante una gara molto impegnativa sotto parecchi aspetti, alla sua ‘prima’ volta sulle strade del Sanremo con la vettura boema. L’under è stato tra i protagonisti di spicco del 69esimomo rally in terra ligure, conquistando tra l’altro il successo tra gli under 25 per la seconda volta (la prima a Il Ciocco 2022 ndr) in una gara dalle situazioni complesse che sono arrivate con la seconda tappa, quando le condizioni meteorologiche ed un percorso molto selettivo hanno messo tutti a dura prova, portando anche a qualche errore.

L’equipaggio di Lucca ha disputato una gara costantemente tra i primi nonostante l’errore e la leggera toccata nel primo passaggio sulla Bignone dove la famiglia Lucchesi si girava ad inizio prova, aprendo leggermente la posteriore sinistra, problema che, gli permetteva comunque di concludere il primo giorno di gara. L’indomani, Lucchesi Jr. andava alla ricerca del suo miglioramento, prova dopo prova e dopo la prova speciale 8 occupava l’ottavo posto sia nell’assoluta della gara che nel Ciar assoluto, oltre al quinto posto nel Cirp, posizioni che conservava fino al termine della gara. «È stata dura, una gara molto difficile, con tutto quello che è successo sono molto contento del mio risultato. – il primo commento di Lucchesi Jr. – Devo ringraziare Michelin che mi ha fornito dei materiali di qualità, come le gomme da asciutto che sul bagnato hanno fatto ottimamente la loro parte, segno che la gomma lavora molto bene. Un grazie a tutti quelli che lavorano per la mia presenza nel massimo campionato nazionale».