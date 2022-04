Che tempo farà? Il meteo per il weekend di Pasqua di Giovanni Nebbia - Riviera24

Imperia. «Buongiorno e bentrovati a tutte le lettrici ed i lettori di Riviera24 da Giovanni Nebbia. Gli ultimi giorni sono stati decisamente tormentati dal vento, un fenomeno che ormai ha piantato radici sulla nostra porzione di Liguria, mettendoci un po’ di stress addosso e allontanando le possibilità di pioggia.

Finalmente oggi ci ha concesso una tregua, ma ahimè mi spiace dirvi che non durerà a lungo. La giornata è trascorsa con temperature ampiamente sopra le medie stagionali, estive, con un cielo decisamente velato sul mare al mattino, ma in progressivo rasserenamento, fatto che dovrebbe accompagnarci fin verso domani mattina. Il mare è stato finalmente calmo, rimarrà così anche domani».

Sabato 16

«Fino al mattino vento calmo, di brezza, poi a cominciare dalle zone oltre il Capo Mele inizierà a prendere forza dai soliti quadranti nord orientali andando a crescere progressivamente fino a sera, quando sulla porzione più orientale della riviera sono per ora attese raffiche di levante potenzialmente burrascose. Il mare si dovrebbe muovere conseguentemente a questa spinta, lo farà con lentezza, presentandosi mosso domenica.

Il cielo vedrà transitare nuvole da nord, che si faranno un po’ più spesse anche se disorganizzate, segno dell’afflusso di aria più fresca in quota. Temperature in diminuzione dalla serata».

Domenica 17, Pasqua

«Nottetempo e fino al primo mattino potrebbero presentarsi deboli piovaschi, figli di una blanda instabilità da contrasto tra aria più fresca sopraggiunta da nord est e l’aria calda presente soprattutto sul catino padano. I fenomeni dovrebbero essere veramente ridicoli e distribuiti in maniera disorganizzata.

Successivamente il cielo si dovrebbe mettere al sereno e, anche se piuttosto ventilata, la Pasqua dovrebbe trascorrere sotto il bel tempo. Mare tra il poco mosso ed il mosso, temperature in diminuzione. Nota di colore: possibili deboli nevicate sulle vette delle Alpi Marittime e Cozie».

Lunedì 18, Pasquetta

«Una giornata teoricamente dominata dal cielo sereno e da un vento abbastanza quieto, esso proverrà tendenzialmente dai quadranti meridionali. Le temperature saranno stazionarie, di stagione e sui valori raggiunti domenica. Mare quasi calmo o poco mosso».

Tendenza per martedì 19

«Cielo in annuvolamento, temperature stazionarie con vento ancora tranquillo. Mare quasi calmo. Quella ventura potrebbe essere una settimana importante perché sulle carte della modellistica numerica compaiono segni di cambiamento meteo.

Molti si interrogano sul quando potranno finalmente arrivare le piogge di cui abbiamo un quasi disperato bisogno. Devo confessarvi che non sono ottimista, purtroppo, perché proprio oggi, pur rimando presente un segnale di apertura atlantica, i centri bassa pressione disegnati dai modelli ci porrebbero nuovamente in una condizione di maledetto sottovento in grado di limare moltissimo le precipitazioni. Nella speranza che questi scenari mutino in meglio, vi porgo i miei più sinceri auguri di buona Pasqua».

Sulla carta le raffiche massime previste per domani sera attorno alle 19:00.

Come si può notare sull’imperiese si potrebbero toccare valori compresi tra Forza 7 e Forza 8, burrasca.