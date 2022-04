Che tempo farà? Il meteo della settimana di Giovanni Nebbia - Riviera24

Sanremo. «Buongiorno e bentrovati a tutte le lettrici ed i lettori di Riviera24 da Giovanni Nebbia. Ci siamo lasciati alle spalle un weekend piuttosto ventilato, con alcuni ed isolati episodi di instabilità che sabato hanno interessato l’entroterra imperiese e tratti della costa più orientale della provincia. Dopo una domenica dominata dal sole, oggi, se pur velato a tratti e con qualche cumulo più verso l’interno, è trascorso sotto l’insegna di un meteo stabile.

Prima di scendere però nei dettagli dei giorni correnti, volevo scrivere due righe sulla situazione generale che dovremmo avere questa settimana. Essa sarà dominata dall’alta pressione e dalla risalita di aria subtropicale che ci porterà tra giovedì e venerdì temperature da maggio inoltrato.

Sullo scacchiere barico ci saranno movimenti articolati che lasceranno quasi sicuramente la Pasqua sotto lo scudo anticiclonico, mentre il lunedì di Pasquetta potrebbe essere toccato da un pochino di instabilità. Il tutto è da definirsi, per cui ci dovremo aggiornare venerdì. La notizia principale è che, purtroppo, il tempo atlantico ancora non riuscirà ad arrivare a noi portandoci pioggia, di contro avremo un meteo stabile buono per chi verrà a trovarci in riviera i prossimi giorni.

Il vento oggi non si è fatto aspettare e da dopo il mezzogiorno ha preso la mossa dai quadranti orientali minacciando di voler rimanere attivo aumentando di forza fino a tutto martedì. Le raffiche non hanno e non dovrebbero superare i 40 km/h, ma domani si dovrebbe andare decisamente oltre. Il mare pressoché calmo inizierà una lenta salita dalla serata, così come le temperature che sono in lento aumento».

Martedì 12

«Giornata dominata dal vento di grecale/tramontana, che col fare delle ore diventerà compresso, quindi secco e caldo. Nel pomeriggio potrà toccare raffiche di 60 km/h e oltre incanalandosi dalla valle Argentina fino al ventimigliese. Più protetto il tratto imperiese.

L’aria sarà secca e proveniente da est – nord est fino alle medie quote, mentre in alto arriverà da sud ovest e sarà carica di umidità trasportando velature in progressivo ispessimento. Mare in aumento fino a mosso o molto mosso verso il confine di stato».

Mercoledì 13

«Continueremo nel solco di quella che oramai è una tradizionale ventilazione favonica orientale, che dovrebbe però essere leggermente attenuata rispetto a ieri, ma senza perdere la sua componente di fastidio. Cielo parzialmente nuvoloso al mattino, poi in rapido rasserenamento. Il mare sarà probabilmente in lieve scaduta collocandosi sul mosso. Temperature in ulteriore risalita».

Giovedì 14

«Ancora vento da nord est in ulteriore lieve calo sulla nostra provincia, ma rafficato forte sul savonese centrale. Cielo sereno, temperature in aumento su valori sin troppo miti e mare che verso sera dovrebbe risultare quasi calmo. Tendenza per venerdì 15

Cielo ancora sereno e ventilazione che probabilmente -e per fortuna- sarà al più di brezza tesa. Temperature da maggio inoltrato, se non primi di giugno (azzarderei come possibili i 25 °C in riviera)…mare calmo. Bene, per oggi è tutto, venerdì vedrò con voi nel dettaglio (o almeno ci proverò) il tempo per il ponte pasquale, nel frattempo, buona settimana a tutti!».

(Nella carta possiamo osservare il momento di massima avvezione calda previsto sul nord ovest per venerdì 15. Quelle tinte in arancione piuttosto marcato indicano che alla quota di riferimento standard di circa 1500 metri, potremo trovare temperature talvolta superiori ai 10 °C, valori estivi. Si può altresì notare sulla sinistra l’anticiclone azzorriano in progressiva espansione verso nord est.

Una volta arrivato probabilmente ad invadere la Scandinavia tra domenica e lunedì, potrebbe sbilanciarsi consentendo all’aria fresca di scendere sul suo fianco dai quadranti nord orientali che sarà in grado -forse- di destabilizzare il tempo della settimana prossima: ne riparleremo)