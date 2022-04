Challenge Sanremo, svelati i percorsi di gara. Lunedì 11 aprile aprono le iscrizioni - Riviera24

Sanremo. Il conto alla rovescia verso l’apertura delle iscrizioni è ormai agli sgoccioli. Da lunedì 11 aprile, gli atleti di tutto il mondo potranno registrarsi alla prima edizione di Challenge Sanremo sul sito ufficiale dell’evento.

A pochi giorni dall’attivazione della piattaforma per le iscrizioni, il Comitato Organizzatore dell’evento internazionale sanremese che si disputerà nel fine settimana del 23, 24 e 25 settembre svela i percorsi della prova Middle Distance (domenica) e del triathlon sprint (sabato).

«Challenge Sanremo sta prendendo forma – sottolinea Daniele Moraglia, presidente della società Riviera Triathlon 1992, responsabile del comitato organizzatore e direttore di gara del Challenge Sanremo – abbiamo delineato i percorsi della gara su distanza media e del triathlon sprint in modo che, a pochi giorni dall’apertura delle iscrizioni, gli atleti possano iniziare a studiare gli impegnativi tracciati».

Percorsi Challenge Sanremo – Distanza Media (domenica 25 settembre):

Nuoto. 1,9 km, giro unico con partenza dalla spiaggia dei Bagni Paradiso e uscita dall’acqua al Lido Imperatrice.

Mappa: https://www.strava.com/routes/2946420581353096826

Percorso alternativo (2 giri da 0,95 km): https://www.strava.com/routes/2946422833624191124

Ciclismo. 90 km, giro unico. Lasciata la prima zona cambio, i partecipanti percorreranno la Pista Ciclopedonale del Parco Costiero del Ponente Ligure, in direzione Est, sino a Riva Ligure, prima di saltare sull’Aurelia. Poche centinaia di metri nell’abitato di Santo Stefano al Mare separano i triatleti dalla prima salita: si svolta a sinistra e si sale verso Terzorio, Pompeiana e Castellaro. Le pendenze non sono proibitive e rendono questa prima ascesa decisamente pedalabile: soltanto nell’ultima parte, si tocca il 10%. Successivamente, si scende verso Taggia, prima di ricominciare a guadagnare quota. Si percorre un falsopiano che segue il corso del torrente Argentina attraversando le località di Taggia, Badalucco e Montalto Ligure, in cui è posizionato il giro di boa. Si scende puntando nuovamente verso il mare fino alla svolta a destra da cui inizia una lunga ascesa di 17 km che porta al passo Ghimbegna (quota 1030 m), dopo aver attraversato Argallo, Zerni e Vignai. Il dislivello positivo, che sfiora i 1500 metri, è terminato: ora si scende verso il livello del mare da Bajardo, Ceriana e Poggio di Sanremo, affrontando nel finale la celeberrima discesa della Classicissima Milano-Sanremo.

Mappa: https://www.strava.com/routes/2946429703180988564

Corsa. 21 km, 3 giri da 7 km. Pianeggiante e scorrevole la frazione di corsa, che si svolgerà nel tratto della pista ciclopedonale compreso tra Sanremo e Ospedaletti che prevede l’attraversamento del tunnel di Capo Nero e regala una meravigliosa vista mare.

Mappa: https://www.strava.com/routes/2946435544179956884

Percorsi Challenge Sanremo – Distanza Sprint (sabato 24 settembre):

Nuoto. 0,75 km, giro unico in senso antiorario con partenza dalla spiaggia dei Bagni Paradiso e uscita dall’acqua al Lido Imperatrice.

Mappa: https://www.strava.com/routes/2946421550371952788

Percorso alternativo: https://www.strava.com/routes/2946422366857658516

Ciclismo. 20 km, giro unico. La prima parte del percorso si sviluppa sulla pista ciclopedonale sino alle porte di Bussana. Qui la prima salita del tracciato che si conclude a quota 70 metri all’interno del centro abitato, alla cima di via Circonvallazione. La discesa ripida riporta i triatleti sull’Aurelia: da qui affronteranno i 10 km più famosi del ciclismo mondiale. Si imbocca la famosissima salita del Poggio, decisamente pedalabile (4% la pendenza media), prima di affrontare la discesa tecnica e veloce che conduce verso Sanremo e la seconda zona cambio.

Mappa: https://www.strava.com/routes/2946432349653730452

Corsa. 5 km, giro unico. Percorso veloce, completamente pianeggiante, che si sviluppa interamente sulla Pista Ciclopedonale del Parco Costiero del Ponente Ligure.

Mappa: https://www.strava.com/routes/2946433280340535812