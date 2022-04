Cervo, le celebrazioni ufficiali per il 25 aprile - Riviera24

Cervo. Le celebrazioni per il 25 aprile si svolgeranno in modo congiunto nel Golfo Dianese, interessando anche il Comune di Cervo. Sarà davanti al monumento ai caduti di piazza Vittorio Emanuele, che il corteo si sposterà alle 9.40 circa per la deposizione della corona d’alloro da parte del sindaco Lina Cha.

Il corteo proseguirà poi verso Diano Marina, dove avranno luogo l’orazione e la premiazione dei lavori degli alunni delle scuole del Golfo svolti sul tema della Resistenza.

Il sindaco di Cervo sottolinea la centralità educativa della memoria: «è rilevante che anche i nostri bambini crescano nel solco di quella che è la memoria di una data storica importante» sono le sue parole a commento della consueta celebrazione istituzionale. Con il favore del meteo, ci si troverà infine, secondo consuetudine, al Parco del Ciapà di Cervo per un pranzo al sacco, ricordando insieme il 25 aprile.