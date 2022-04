Certificati anagrafici in tabaccheria, da oggi a Bordighera è realtà - Riviera24

Bordighera. E’ attivo da oggi, nella Città delle Palme, il servizio di rilascio dei certificati anagrafici presso cinque tabaccherie cittadine che hanno aderito all’iniziativa dell’amministrazione comunale. «Si tratta dell’esternalizzazione di tutta una serie di certificazioni – ha spiegato il vice sindaco Mauro Bozzarelli, promotore dell’iniziativa – Che permetterà ai cittadini di recarsi in tabaccheria, compresi sabato e domenica, negli orari di apertura, per fare una serie di certificati che prima si potevano fare solo agli sportelli dell’anagrafe. Questa è una grande agevolazione, grazie alla collaborazione con i tabaccai, per consentire ai cittadini di avere più tempo per effettuare le certificazioni che servono alla vita quotidiana e permettere all’anagrafe di lavorare con più tranquillità e serenità soprattutto per il rilascio delle carte di identità elettroniche e altri lavori».

A spiegare nel dettaglio quali certificati potranno essere richiesti e rilasciati è il tabaccaio Angelo Serianni Anzalone, di Tobacco Center, rivendita di via Vittorio Emanuele II, 55: «I certificati anagrafici che noi potremo rilasciare sono residenza, stato civile, stato libero, cittadinanza, contestuale, stato di famiglia, anagrafico di matrimonio anagrafico di unione civile, esistenza in vita, anagrafico di nascita e di morte, convivenza di fatto, famiglia, residenza per cittadini Aire. Un cittadino potrà venire qui in tabaccheria e richiedere con codice fiscale il certificato anagrafico solo per colore che sono residenti a Bordighera».

L’esternalizzazione di queste certificazioni si è resa possibile grazie all’ingresso del Comune di Bordighera nella ANPR (Anagrafe nazionale delle persone residenti).