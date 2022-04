Caro energia, Piana (Lega): «Effetto valanga sui bilanci delle imprese agricole liguri, servono risposte tempestive dal governo» - Riviera24

Genova. Tutte le aziende della Liguria si trovano a fare i conti, particolarmente salati, con l’energia. Lo ha sottolineato oggi Matteo Salvini, ricordando la segnalazione di una azienda storica produttrice del Basilico di Pra’, che ha denunciato un incremento del 60% dei costi sull’energia con bilancio alla mano.

«Il balzo dei prezzi energetici ha un effetto valanga – dice l’assessore all’Agricoltura regionale Alessandro Piana – sui bilanci delle imprese agricole che, per ovvi motivi, non possono delocalizzare. Pensate a quanta energia adopera il florovivaismo, ad esempio, e ai tempi lunghi per convertirsi alle rinnovabili. Dobbiamo dare risposte tempestive, per questo la Lega chiede al Governo un sostegno di almeno 5 miliardi di euro. Lo dobbiamo a chi porta avanti saperi e sapori secolari della Liguria».