Canottieri Santo Stefano al mare, bronzo per Alice Ramella al Memorial D’Aloja - Riviera24

Santo Stefano al Mare. Nelle giornate di sabato 9 e domenica 10 aprile si è svolta sul lago di Piediluco (Terni) la 31 edizione del Memorial D’Aloja, regata internazionale che ha visto la partecipazione di 21 nazioni. La competizione (dedicata allo scomparso ex presidente federale) è la prima europea sulla distanza olimpica dei 2000mt e viene utilizzata dalle squadre nazionali come verifica della preparazione invernale appena conclusa. L’atleta della Canottieri Santo Stefano al mare Alice Ramella è stata convocata in azzurro a seguito dei risultati ottenuti la settimana scorsa, sempre sullo stesso lago, in occasione del primo meeting nazionale.

Alice ha corso nel doppio pesi leggeri femminile (peso 57kg) con l’atleta lombarda Sara Borghi. Nelle regate del sabato, caratterizzate dal forte vento contrario, le due vogatrici non sono riuscite a trovare ritmo e sincronismo e si sono dovute accontentare della quarta posizione. Domenica, con condizioni quasi perfette hanno dato vita ad una gara tiratissima, rimanendo in seconda posizione fino agli ultimi 150mt, ma non sono riuscite a contenere il ritorno della Grecia giungendo così terze sul traguardo. La gara è stata vinta dall’equipaggio ITA1 con a bordo le atlete di caratura internazionale Crosio e Noseda. La medaglia ottenuta è un bello stimolo per la nostra atleta ( che quest’anno svolge gran parte della preparazione presso il neonato College Universitario Sportivo di Genova) in vista dei prossimi appuntamenti nazionali ed internazionali.