Can Yaman al Monte-Carlo Film Festival de la Comédie - Riviera24

Monaco. Tutti pazzi per Can Yaman, che arriva venerdì 29 aprile al Monte-Carlo Film Festival de la Comédie, l’evento ideato e presieduto da Ezio Greggio, che si svolge dal 25 al 30 aprile nel Principato di Monaco.

L’ammaliante attore turco che ha raggiunto la popolarità internazionale grazie a numerose serie di successo è giunto a Monte-Carlo per ritirare un premio per il sociale, alla serata di Gala che avrà luogo al Grimaldi Forum di Montecarlo, sabato 30 aprile.

Un riconoscimento importante per la star del momento. Un personaggio eclettico, imprenditore ed attore che riscuote consensi in tutto il mondo e reduce dal successo della sua autobiografia “Sembra strano anche a me” che ha raggiunto numeri impressionanti. Oltre questo però molto di più. La sua associazione Can Yaman for Children, dopo numerose iniziative solidali in aiuto ai bambini in difficoltà, ora volge la sua attenzione ai bambini ucraini.

(Credit photo: Riccardo Ghilardi)