Sanremo. Stop per Federico Ialacqua della Sanremese Calcio nel campionato under 19.

E’ la decisione del giudice sportivo in seguito alle partite andate in scena lo scorso 26 marzo.

Secondo il provvedimento disciplinare, il calciatore biancoazzurro è stato squalificato per una gara effettiva per doppia ammonizione. Ammonizione (VI INFR), invece, per Simone Urgnani e ammonizione (I INFR) per Gianluca Ben Belgacem.