Campionato Under 19, in campo Saluzzo-Imperia e Sanremese-Pro Vercelli - Riviera24

Imperia. Il calcio d’inizio, per tutte le gare del campionato nazionale Under 19 in programma sabato 9 aprile, sarà preceduto dal messaggio dedicato alla campagna antidiscriminazione promossa dalla FIGC, #UNITIDAGLISTESSICOLORI. Per la prima volta tutto il mondo del calcio italiano sarà unito in un fronte comune contro la discriminazione. L’obiettivo è diffondere un messaggio forte e univoco attraverso le piattaforme web e social della Federazione e dei principali stakeholder del movimento calcistico. Lo annuncia la Lnd.

Questa sera alle 20.30, apre il turno, il match VirtusCiseranoBergamo-Villa Valle del girone C. Diverse le variazioni di orario: si comincia alle 14.30 con Folgore Caratese-Arconatese (B), a seguire Chieri-Lavagnese (A), Triestina-Dolomiti Bellunesi (D), Cascina-Seravezza (G), Cynthialbalonga-Terme Fiuggi (I), Real Monterotondo-Montespaccato (I), Trastevere-Aprilia (I) che giocheranno alle 15, Sestri Levante-Fossano (A) alle 17, Ostiamare-Flaminia Civitacastellana (I) alle 17.30 e Caronnese-Leon (B) che chiuderà la giornata alle 19.30.

Le variazioni di campo: Chieri-Lavagnese (A) si giocherà al De Paoli di Chieri, RG Ticino-Asti (A) al comunale di Caltignaga, City Nova-Casatese (B) al campo di San Giuliano Milanese, VirtusCiseranoBergamo-Villa Valle al Pigna di Alzano Lombardo, Adriese-Cartigliano (D) al comunale di Corbola, Arzignano Valchiampo-Mestre (D) al campo di Grancona, Montebelluna-Cjarlins Muzane (D) al comunale di Cornuda, Triestina-Dolomiti (D) al San Sergio di Trieste, Trestina-Porto d’Ascoli (F) all’Agostinelli di Città di Castello, Sangiovannese-Pianese (G) al Calvani di San Giovanni Valdarno, Chieti-Vastogirardi (H) al campo di Francavilla al Mare, Gladiator-Aurora Alto Casertano (H) al comunale di Curti e Nocerina-Santa Maria Cilento (N) al wojtyla di Nocera Superiore.

Sono previsti due recuperi: Bagnolese-Borgo San Donnino (E) e Lavello-Francavilla (M). Le gare Vastese-San Nicolò Notaresco e Matese-Pineto del girone H saranno disputate a porte chiuse. Due i posticipi: Vis Nova Giussano-Gozzano (B) si svolgerà domenica 10 alle 11 mentre lunedì 11 aprile, alle 16, Montergiorgio-Tiferno Lerchi (F).

Le designazioni arbitrali

Girone A

Bra-Ligorna (Arbitro Giaveno di Pinerolo), Casale-Derthona (Delconti di Novara), Chieri-Lavagnese (Mancullo di Bra), Pontdonnaz Honearnad-Vado (Forina di Collegno), RG Ticino-Asti (La Luna di Collegno), Saluzzo-Imperia (Sullo di Pinerolo), Sanremese-Pro Vercelli (Garufo di Albenga), Sestri Levante-Fossano (Tanzella di La Spezia)

Girone B

Alcione Milano-Legnano (La Russa di Milano), Caronnese-Leon (Amato Fasulo di Varese), Castellanzese-Borgosesia (Vigo di Lodi), Fanfulla-Crema (Galantino di Pavia), Folgore Caratese-Arconatese (Chindamo di Como), Novara-Città di Varese (Ghiurca di Torino), City Nova-Casatese (El Bakkali di Milano), Vis Nova Giussano-Gozzano (Daidone di Seregno)

Girone C

Ambrosiana-Franciacorta (Maccà di Schio), Brianza Olginatese-Caldiero Terme (Rignanese di Legnano), Brusaporto-Real Calepina (Pasquetto di Crema), Desenzano Calvina-Breno (Khandouq di Cremona), Ponte San Pietro-Caravaggio (Tagliaferri di Lovere), Sona-San Martino Speme (Marchetti di Bassano del Grappa), VirtusCiseranoBergamo-Villa Valle (Nicoli di Bergamo)

Girone D

Adriese-Cartigliano (Feliziani di Mestre), Arzignano Valchiampo-Mestre (Zambon di Vicenza), Montebelluna-Cjarlins Muzane (Vacca di Bassano del Grappa), Campodarsego-Luparense (Celegato di Mestre), Este-Spinea (Pinna di Vicenza), Triestina-Dolomiti Bellunesi (Zannier di Udine), Union Clodiense Chioggia-Levico Terme (Pistolato di Mestre)

Girone E

Bagnolese-Borgo San Donnino (Assiro di Parma)

Girone F

Arezzo-Alma Juventus Fano (Iglio di Pistoia), Foligno-Tolentino (Agostini di Terni), Recanatese-Castelfidardo (Skura di Jesi), Sambenedettese-Cannara (Sarnari di Macerata), Trestina-Porto d’Ascoli (Roani Salari di Foligno), Montegiorgio-Tiferno Lerchi (da designare)

Girone G

Aglianese-Ghiviborgo (Cravini di Livorno), Cascina-Seravezza Pozzi (Bo di Livorno), Follonica Gavorrano-Lornano Badesse (Noto di Pisa), Pro Livorno-Scandicci (Di Legge di Pisa), Real Forte Querceta-Prato (Dore di Pisa), San Donato Tavarnelle-Poggibonsi (Lisi di Empoli), Sangiovannese-Pianese (Iacopini di Firenze)

Girone H

Chieti-Vastogirardi (Pace di L’Aquila), Matese-Pineto (Onorato di Nola), Gladiator-Aurora Alto Casertano (De Angelis di Nocera Inferiore), Vastese-San Nicolò Notaresco (Bognani di Lanciano)

Girone I

Cassino-Insieme Formia (Mantuano di Latina), Cynthialbalonga-Terme Fiuggi (Messina di Roma 2), Ostiamare-Flaminia Civitacastellana (Gilardi di Tivoli), Real Monterotondo-Montespaccato (Sisti di Viterbo), Team Nuova Florida-Vis Artena (Polella di Roma 1), Trastevere-Aprilia Racing Club (Evangelistella di Civitavecchia), Unipomezia-Rieti (Paterlini di Ciampino)

Girone M

Nola-Afragolese (Russo di Ariano Irpino), Lavello-Francavilla (da designare)

Girone N

Cavese-Castrovillari (Illiano di Napoli), Cittanova-Gelbison (Talarico di Catanzaro), Nocerina-Santa Maria Cilento (Granillo di Napoli), San Luca-Rende (Aliano di Reggio Calabria).