Campionato Under 19, in campo Imperia-Bra e Vado-Sanremese

Imperia. L’Under 19 ritorna in campo sabato 2 aprile per disputare la 7ª (A, B, C, D, F, G, I), l’ 8ª (E, L, M) e la 5ª (H, N) giornata di ritorno del campionato nazionale. Oggi, alle 19, apre il turno la gara Scandicci-Sangiovannese del girone G mentre domenica 3 aprile andrà in scena, alle 15, il match Nola-Afragolese del girone M. Lo annuncia la Lnd.

Tutte le gare rispetteranno il nuovo orario per il calcio d’inizio fissato alle 16, ad eccezione di Arconatese-Novara (B) che anticipa alle 14.30, Fossano-Saluzzo (A), Lavagnese-RG Ticino (A), Ligorna-Chieri (A), Borgosesia-Folgore Caratese (B), Gozzano-Fanfulla (B), Franciacorta-VirtusCiseranoBergamo (C), Montespaccato-Ostiamare (I), Vis Artena-Trastevere (I), Casarano-Audace Cerignola (L), Gravina-Molfetta (L), Nardò-Brindisi (L), Lamezia Terme-Cittanova (N) alle 15.00, Mestre-Montebelluna (D) alle 15.15, Lornano Badesse-Città di Pontedera (G), Team Altamura-Bitonto (L) alle 15.30, Legnano-Castellanzese (B) alle 16.30, Pineto-Cieti (H), Casertana-Sorrento (M) alle 17.00 e Castelfidardo-Montegiorgio (F) chiudono la giornata alle 18.30.

Molte le variazioni di campo: Imperia-Bra (A) si giocherà al Marengo di Diano Marina, Gozzano-Fanfulla (B) al Tesio di Dormelletto, Legnano-Castellanzese (B) al Cozzi di Legnano, San Martino Speme-Tritium al Borgo della Vittoria di San Martino Buon Albergo, Levico Terme-Campodarsego (D) al comunale di Calceranica al Lago, Spinea-Adriese (D) al comunale di Spinea, Cattolica-Rimini (E) al Calbi di Cattolica, Forlì-Sasso Marconi (E) al Pantieri Gugnoni di Meldola, Mezzolara-Carpi al campo di Ospital Monacale, Tolentino-Perugia (F) allo stadio della Vittoria di Tolentino, Lornano Badesse-Città di Pontedera (G) al Uopini di Montegiorgio, Seravezza-Aglianese (G) al comunale di Massa, Pineto-Cieti (H) al De Cecco di Città Sant’Angelo, Terme Fiuggi-Team Nuova Florida (I) al Fraiegari di Piglio, Flaminia Civitacastellana-Unipomezia (I) al campo di Nepi, Rieti-Cassino (I) al Mario Scopigno di Rieti, Nardò-Brindisi (L) al comunale La Torre di Castrignano dei Greci.

Due i posticipi in programma il 6 aprile: Porto D’Ascoli-Foligno (F) e Poggibonsi-Cascina (G).

Sono previsti tre recuperi: il 9 e 13 aprile saranno impegnate Bagnolese-Borgo San Donnino (E), Lavello-Francavilla (M) e Castrovillari-San Luca (N).

Le designazioni arbitrali

Girone A

Asti-PontdonnazHonearnad (Arbitro Cavallo di Torino), Fossano-Saluzzo (Masucci di Torino), Derthona-Sestri Levante (Cafaro di Bra), Imperia-Bra (Chamchi di Savona), Lavagnese-RG Ticino (Bartolotta di Genova), Ligorna-Chieri (El Bouazaoui di Chiavari), Pro Vercelli-Casale (Sauna di Novara), Vado-Sanremese (Schenone di Savona)

Girone B

Arconatese-Novara (Rignanese di Legnano), Borgosesia-Folgore Caratese (Battistella di Collegno), Casatese-Caronnese (Galassi di Milano), Città di Varese-Vis Nova Giussano (Martini di Varese), Crema-City Nova (Bordone di Milano), Gozzano-Fanfulla (Coscarelli di Torino), Legnano-Castellanzese (Daidone di Seregno), Leon-Alcione Milano (Bertin di Como)

Girone C

Breno-Brusaporto (Donghi di Chiari), Caldiero Terme-Desenzano Calvina (Fiore di Bassano del Grappa), Caravaggio-Ambrosiana (Angarola di Chiari), Real Calepina-Ponte San Pietro (Panariello di Cinisello Balsamo), San Martino Speme- Tritium (Gijni di Vicenza), Franciacorta-VirtusCiseranoBergamo (Lo Gaglio di Milano), Villa Valle-Sona (Gamba di Bergamo), Mestre-Montebelluna (Falcomer di Portogruaro)

Girone D

Mestre-Montebelluna (Falcomer di Portogruaro), Cartigliano-Arzignano Valchiampo (Tonon di San Donà di Piave), Dolomiti Bellunesi-Clodiense Chioggia (Jyate di Conegliano), Spinea-Adriese (De Martino di Bassano del Grappa), Levico Terme-Campodarsego (Manica di Rovereto), Luparense-Este (Tonetto di Treviso)

Girone E

Cattolica-Rimini (Riccardi di Rimini), Borgo San Donnino-Lentigione (Mozzillo di Reggio Emilia), Forlì-Sasso Marconi (Piraccini di Cesena), Mezzolara-Carpi (Mantelli di Bologna), Ravenna-Progresso (Zampini di Ravenna), Sammaurese-Bagnolese (Arienti di Cesena)

Girone F

Alma Juventus Fano-Recanatese (Di Tella di Ancona), Cannara-Trestina (Vitali di Perugia), Castelfidardo-Montegiorgio (Belli di Pesaro), Tiferno Lerchi-Sambenedettese (Ferri Gori di Arezzo), Tolentino-Perugia (Sarnari di Macerata)

Girone G

Ghiviborgo-Follonica Gavorrano (Costantini di Livorno), Lornano Badesse-Città di Pontedera (Longobardi di Arezzo), Prato-San Donato Tavarnelle (Erriquez di Firenze), Scandicci-Sangiovannese (Giolli di Empoli), Seravezza Pozzi-Aglianese (Improda di Empoli), Pianese-Real Forte Querceta (Longobardi di Arezzo)

Girone H

Aurora Alto Casertano-Castelnuovo Vomano (Russo di Benevento), Pineto-Chieti (Diella di Vasto), San Nicolò Notaresco-Matese (Saffioti di L’Aquila), Vastogirardi-Gladiator (Zurlino di Termoli)

Girone I

Aprilia Racing Club-Real Monterotondo (Fini di Frosinone), Terme Fiuggi-Nuova Florida (Cedrone di Cassino), Flaminia Civitacastellana-Unipomezia (Carucci di Roma 2), Montespaccato-Ostiamare (Bernardini di Ciampino), Insieme Formia-Cynthialbalonga (Waldmann di Frosinone), Rieti-Cassino (Delfino di Roma 1), Vis Artena-Trastevere (Lupo di Latina)

Girone L

Casarano-Audace Cerignola (Maestoso di Lecce), Gravina-Molfetta (Matera di Barletta), Nardò-Brindisi (Pisanello di Lecce), Team Altamura-Bitonto (Carpentiere di Barletta), Virtus Matino-Città di Fasano (Gioia di Brindisi)

Girone M

Casertana-Sorrento (De Angelis di Nocera Inferiore), Francavilla-Mariglianese (da designare), Portici-Giugliano (Capezza di Napoli), Real Aversa-Lavello (Esposito di Napoli), Nola-Afragolese (Russo di Ariano Irpino)

Girone N

Lamezia Terme-Cittanova (Meli di Reggio Calabria), Gelbison-Nocerina (Tedesco di Battipaglia), Santa Maria Cilento-Cavese (Tomei di Sapri)