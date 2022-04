Campionato under 19, in campo Bra-Sanremese e Imperia-Rg Ticino - Riviera24

Imperia. L’Under 19 scende in campo, sabato 30 aprile, per disputare la 11ª (A, B, C, D, F, G, I), la 10ª (E, L, M) e l’ 8ª (H, N) giornata di ritorno del campionato nazionale. Apre il turno, oggi alle 17, la partita del girone L Audace Cerignola-Molfetta mentre domenica 1 maggio sarà di scena, alle 16, Città di Varese-Alcione Milano. Lo annuncia la Lnd.

Calcio d’inizio alle 16, ad eccezione delle seguenti gare: si comincia con Nola-Mariglianese (M) alle 12.30, a seguire Ligorna-Casale (A), Arconatese-Caronnese (B), Folgore Caratese-City Nova (B), Tolentino-Montegiorgio (F), Gladiator-Vastese (H) alle 14.30, Lavagnese-Sestri Levante (A), Borgosesia-Vis Nova Giussano (B), Gozzano-Castellanzese (B), Franciacorta-Desenzano (C), Villa Valle-Brusaporto (C), Mezzolara-Brusaporto (C), Mezzolara-Sasso Marconi (E), Ravenna-Rimini (E), Città di Pontedera-Cascina (G), Monterotondo-Cassino (I), Insieme Formia-Vis Artena (I), Nardò-Bisceglie (L), Lamezia Terme-Castrovillari (N) alle 15, Casarano-Bitonto (L) alle 15.30, Follonica Gavorrano-Aglianese (G) alle 16.30 e Seravezza-Sangiovannese (G) alle 17.

Le variazioni di campo: Città di Varese-Alcione Milano (B) sarà giocata al comunale di Arcisate, Gozzano-Castellanzese (B) al campo di Dormelletto, Campodarsego-Este (D) al campo di Sant’Andrea di Campodarsego, Dolomiti Bellunesi-Mestre (D) al Fant di Sedico, Levico Terme-Arzignano (D) al comunale di Calceranica al Lago, Carpi-Bagnolese (E) al Frignani di Carpi, Progresso-Lentigione (E) al campo di Bentivoglio, Gladiator-Vastese (H) al Papa di Cardito, Rende-Santa Maria Cilento (N) al Lorenzon di Rende.

La gara Rieti-Trastevere (I) sarà disputata a porte chiuse.

Le designazioni arbitrali

Girone A

Bra-Sanremese (Arbitro Dossetto di Pinerolo), Asti-Saluzzo (Scidà di Torino), Chieri-PontdonnazHonearnad (Martinengo di Cuneo), Imperia-RG Ticino (Garufo di Albenga), Lavagnese-Sestri Levante (Minniti di Genova), Ligorna-Casale (Bruzzone di Genova), Vado-Fossano (Gorlero di Imperia), Pro Vercelli-Derthona (Catapano di Torino)

Girone B

Arconatese-Caronnese (Vigo di Lodi), Borgosesia-Vis Nova Giussano (Alampi di Novara), Casatese-Leon (Mainini), Crema-Legnano (Savoldi di Bergamo), Folgore Caratese-City Nova (Galantino di Pavia), Gozzano-Castellanzese (Sacco di Novara), Novara-Fanfulla (Carchia di Vercelli), Città di Varese-Alcione Milano (Scarano di Seregno)

Girone C

Caravaggio-Brianza Olginatese (Lo Gaglio di Milano), Real Calepina-Caldiero Terme (Foresti di Bergamo), San Martino Speme-Ponte San Pietro (Pinna di Vicenza), Sona-VirtusCiseranoBergamo (Gasparotto di Schio), Franciacorta-Desenzano Calvina (Cappelletto di Mantova), Tritium-Ambrosiana (Traversi di Brescia), Villa Valle-Brusaporto (Carrozzo di Seregno)

Girone D

Campodarsego-Este (Checchin di Mestre), Cartigliano-Cjarlins Muzane (Tinelli di Verona), Dolomiti Bellunesi-Mestre (Maccarrone di Conegliano), Spinea-Triestina (Costantin di Castelfranco Veneto), Levico Terme-Arzignano Valchiampo (Stefani di Arco Riva), Luparense-Montebelluna (Moroso di Venezia), Union Clodiense Chioggia-Adriese (Fornaini di Treviso)

Girone E

Carpi-Bagnolese (Miglioli di Parma), Borgo San Donnino-Forlì (Borghi di Modena), Mezzolara-Sasso Marconi (Torrisi di Ferrara), Progresso-Lentigione (Piva di Bologna), Ravenna-Rimini (Frigo di Parma), Sammaurese-Cattolica (Ion di Forlì)

Girone F

Cannara-Arezzo (Antonelli di Foligno), Foligno-Trestina (Possanzini di Foligno), Perugia-Sambenedettese (Vitali di Perugia), Porto d’Ascoli-Recanatese (Buttafoco di San Benedetto del Tronto), Tiferno Lerchi-Alma Juventus Fano (Nykolyn di Gubbio), Tolentino-Montegiorgio (Animento di Macerata)

Girone G

Città di Pontedera-Cascina (Bello di Empoli), Follonica Gavorrano-Aglianese (Belli di Siena), Ghiviborgo-Real Forte Querceta (D’Elia di Lucca), Lornano Badesse-San Donato Tavarnelle (Spagnuolo di Siena), Poggibonsi-Pro Livorno (Mohamed di Empoli), Prato-Scandicci (Lorenzi di Pistoia), Seravezza Pozzi-Sangiovannese (Fatticcioni di Carrara)

Girone H

Aurora Alto Casertano-Pineto (Alfieri di Nola), Castelnuovo Vomano-San Nicolò Notaresco (Pellegrino di Teramo), Chieti-Matese (Costantini di Pescara), Gladiator-Vastese (Russo di Benevento)

Girone I

Aprilia Racing Club-Terme Fiuggi (Pannozzo di Formia), Flaminia Civitacastellana-Team Nuova Florida (Fumi di Ciampino), Montespaccato-Cynthialbalonga (Gilardi di Tivoli), Ositamare-Unipomezia (L’Erario di Formia), Insieme Formia-Vis Artena (Salustri di Aprilia), Real Monterotondo-Cassino (Filippo di Albano Laziale), Rieti-Trastevere (Biondi di Latina)

Girone L

Audace Cerignola-Molfetta (Raspatelli di Foggia), Casarano-Bitonto (Specchia di Casarano), Gravina-Brindisi (Andreula di Molfetta), Nardò-Bisceglie (Maestoso di Lecce), Team Altamura-Città di Fasano (Cilli di Barletta)

Girone M

Casertana-Giugliano (Della Corte di Napoli), Nola-Mariglianese (Riglia di Ercolano), Francavilla-San Giorgio (Libertella di Moliterno), Lavello-Afragolese (Catalano di Potenza), Real Aversa-Sorrento (Esposito di Ercolano)

Girone N

Cavese-Nocerina (Diomaiuta di Salerno), San Luca-Cittanova (Basile di Vibo Valentia), Rende-Santa Maria Cilento (Staffa di Cosenza), Lamezia Terme-Castrovillari (Plati di Catanzaro).