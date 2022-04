Campionato Intercircoli in Liguria: Imxtinente, Adrigole, Jaws e Gs Design protagonisti della quarta prova

Genova. Domenica scorsa si è svolta la quarta regata del Campionato Intercircoli, caratterizzata, per quasi tutto il tempo, dalla presenza del sole, anche se nella prima mattinata accompagnato da un vento di tramontana, non forte ma freddo, con temperatura intorno ai sei gradi. Mare con onda lunga residua, che andava rapidamente abbassandosi fino a diventare praticamente piatta. Ben presto, tuttavia, il sole persistente ha scaldato l’aria e la temperatura si è fatta mite e piacevole.

Il Comitato ha atteso l’arrivo del previsto scirocco per il posizionamento del campo. Vento di intensità di 8/9 nodi circa, con condizioni ideali per regatare soprattutto nei primi due giri del campo, persistendo le condizioni di clima mite e mare calmo. Regata perfettamente regolare con scirocco non stabilizzato. Le partenze delle tre categorie sono avvenute in modo regolare senza incidenti: per prima è partita la categoria regata Crociera, poi la categoria Gran Crociera e infine i Monotipi. Verso la fine della regata, intorno alle 13.30, il cielo si è coperto di nubi e il vento è completamente calato, pertanto alcune barche hanno sofferto e hanno avuto difficoltà a rientrare risolvendo talvolta il problema con il traino.

Nella categoria Regata Crociera si registra l’affermazione di Imxtinente di Adelio Frixione (Yacht Club Italiano) davanti a Paola 3 di Stefano Vittorio Pozzi (CN Marina Genova Aeroporto) e Fremito d’Arja di Marcello De Gaspari (LNI Genova). Adrigole è leader nella categoria Gran Crociera: l’equipaggio di Francesco Giordano (CN Marina Genova Aeroporto) precede Mediterranea di Marco Pierucci (CV Domaso) e Blu di Mare di Eugenio Bonioli (YCI). Applausi per Jaws, vincitore tra i J24 con Matteo Mori (CV Elbano) davanti e Fi..nalmente di Olga Finollo (LNI Genova) e Miolo do Pan di Alessandra Mcrì (LNI Sestri Ponente). Passando ai J80, a segno GS Design di Claudio Cicconetti (Circolo Vele Vernazzolesi) davanti a Padawan di Donald Hart (LNI Sestri Ponente) e Joke di Nicola Odone (YCI). La prossima prova, in programma domenica 10 aprile, sarà una regata costiera con partenza nel lido di Albaro, zona Boccadasse-Punta Vagno, in direzione Punta Chiappa.

Il campionato, patrocinato da I-Zona FIV, Assonautica e Uvai, è organizzato dal Comitato Intercircoli, composto da ben 12 circoli nautici che condividono la passione per la vela e per il mare collaborando all’organizzazione dell’evento attraverso l’impiego di mezzi e risorse umane per garantire la massima sicurezza. Parliamo di Associazione Nautica Sportiva Dilettantistica, ASD Pesca e Vela il Pontile, ASDN “Dipendenti ENEL”, LNI Genova Sestri Ponente, Polisportiva Circolo Autorità Portuale e Soc. Ass, Associazione Sportiva Pesca e Ricerca (ASPER), Circolo Nautico Marina Genova Aeroporto, Circolo Nautico “Il Mandraccio”, Circolo Nautico “L. RUM” A.S.D, LNI Genova Centro, Circolo Nautico ILVA e Club Vela Pegli. Ulteriori aggiornamenti sul sito www.intercircoli.org.