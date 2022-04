Calcio, la Polisportiva Sanremo 2000 perde contro la Villanovese - Riviera24

Sanremo. La Polisportiva Sanremo 2000 perde fuoricasa contro la Villanovese durante la 19esima giornata del girone A di Seconda Categoria.

Allo stadio comunale di Villanova D’albenga i padroni di casa ieri hanno infatti vinto per 3-1 grazie alla doppietta di En Nasery e al gol di La Monaca. Non è bastato il gol della Polisportiva Sanremo 2000 segnato da Denaro per vincere l’incontro che alla fine si conclude 3-1 a favore della Villanovese.

La Polisportiva Sanremo 2000 tornerà in campo domenica 1° maggio alle 15 per giocare contro il Riva Ligure.