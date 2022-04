Buoni risultati per la Sanremo Like Swim alle finali regionali degli “Esordienti A”

Sanremo. Nel tempio del nuoto ligure – la “Sciorba” di Genova –, la Sanremo Like Swim ha concluso la propria campagna invernale in vasca corta con la partecipazione alle finali regionali degli “Esordienti A”.

È stato, ancora una volta, un weekend ricco di spunti cronometrici importanti: basti pensare all’1’13”49 col quale Leonardo Laura (classe 2009) ha infiammato i 100 farfalla, chiudendo al quinto posto nonostante qualche acciacco e gli strascichi dei più classici malanni di stagione. Personal best stagionale anche per Giorgia Fazio (2011), nona nei 100 dorso con un incisivo 1’25”79, e prestazione da rimarcare pure per Valeria Scardetta (2011) nei 100 e 200 rana.

Da segnalare, infine, il ritorno del pubblico sugli spalti, che non ha mancato di sottolineare col proprio incitamento e vari scrosci di applausi l’impegno dei giovani e talentuosi atleti ponentini.