Bordighera, tornano i festeggiamenti per Sant’Ampelio ma senza ballo. I fuochi si spostano in Arziglia

Bordighera. Tornano, dopo uno stop di due anni imposto dal Covid-19, i festeggiamenti per Sant’Ampelio, patrono di Bordighera. Come da tradizione, interrotta solo a causa della pandemia, le cerimonie religiose, con la processione che dalla chiesa parrocchiale di Santa Maria Maddalena si snoda nelle vie del centro storico, saranno affiancate dai festeggiamenti profani: in primis lo spettacolo pirotecnico.

A differenza del passato, però, i fuochi d’artificio che coloreranno il cielo di Bordighera nella notte del 14 maggio non saranno esplosi da capo Sant’Ampelio, ma dall’ex campo sportivo dell’Arziglia. Il motivo del cambiamento di programma è legato ad una nota pervenuta dalla Prefettura a Palazzo Garnier lo scorso 31 marzo in cui vengono rilevate alcune «criticità inerenti l’area di sparo di capo Sant’Ampelio». Per adeguare l’area bisognerebbe attuare alcune prescrizioni che, però, il Comune ritiene di «non immediata attuazione e comportanti spese aggiuntive non ritenute opportune».

Non ci saranno invece né festino né ballo a rallegrare i giorni precedenti la ricorrenza di Sant’Ampelio. Le serate danzanti, si legge nella delibera di giunta comunale «non potranno essere effettuate in quanto non sono pervenute manifestazioni di disponibilità a causa delle incertezze organizzative». L’incertezza legata all’evoluzione della pandemia da Covid-19, i maggiori costi, la mancanza di direttive nazionali chiare ha fatto sì che nessuno dei vari comitati bordigotti, solitamente interessati dai festeggiamenti patronali, abbia effettuato una proposta al Comune. Non è escluso, però, che Palazzo Garnier rimedi con serate di street food sul piazzale del Capo: prima di renderlo ufficiale, però, si attende il parere favorevole di Regione Liguria.

Certo, invece, il coinvolgimento dei ristoratori cittadini che sabato 14 e domenica 15 maggio saranno chiamati a preparare e promuovere un menù che rispetti la tradizione bordigotta.

Due, inoltre, gli eventi in programma domenica 15 maggio: “Montenero R-E-Union” e “Aspettando la Marcia“. Il primo consiste in tour guidati in mountain-bike elettriche e ha lo scopo di far scoprire e conoscere la rete sentieristica della zona di Montenero, oltre a prevedere un circuito dedicato a bambini e ragazzi. “Aspettando la Marcia”, invece, sarà organizzato dall’associazione culturale BordiEventi: un evento benefico che ha lo scopo di rappresentare «un percorso di prosecuzione della tradizionale Marcia delle Palme (solitamente organizzata da U Risveiu Burdigotu, ndr) che a causa dell’emergenza sanitaria risulta di difficile ripresentazione per l’anno 2022».

Per tutti gli eventi in programma, si prevede una spesa massima complessiva di euro 15mila.