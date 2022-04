Bordighera riduce la tariffa relativa agli standard urbanistici - Riviera24

Bordighera. Considerato il difficile momento storico segnato dalle conseguenze della pandemia Covid-19 ed alla luce del notevole aumento dei costi di produzione e di materiali nel settore, l’Amministrazione Comunale di Bordighera ha deciso di ridurre la tariffa relativa agli standard urbanistici (monetizzazione degli spazi pubblici necessari per l’attuazione di particolari interventi edilizi). E’ stata dunque proposta, quale atto di indirizzo da ratificare in Consiglio Comunale, la diminuzione dell’importo da corrispondere al Comune dagli attuali 330 €/mq al nuovo importo di 270 €/mq.

Si conferma così l’attenzione e l’impegno nel sostenere concretamente il tessuto produttivo, in questo caso attraverso una scelta specifica che si pone il duplice obiettivo di incentivare un settore, come quello dell’edilizia, trainante per l’economia in generale e di ridurre – se non evitare – ritardi, rinvii, annullamenti di progetti di ristrutturazione e nuova costruzione già arrivati ad approvazione.​