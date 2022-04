Bordighera, creazione di una Casa della Comunità al Saint Charles: il consiglio comunale dice no

Bordighera. E’ stata respinta la mozione presentata dai gruppi Civicamente Bordighera e Semplicemente Bordighera in merito alla creazione di una Casa della Comunità presso il complesso ospedaliero del Saint Charles; la discussione è avvenuta nel corso del Consiglio Comunale di ieri sera.

Così il sindaco Vittorio Ingenito: «Abbiamo deciso di non accogliere la mozione perché riteniamo che l’opzione Pronto Soccorso sia assolutamente prioritaria. In assenza di riscontri contrari da parte di Regione Liguria e poiché i termini per la sottoscrizione del contratto non sono ancora scaduti, continueremo con forza a porre sul tavolo la questione e non rinunceremo fino a che ci sarà anche una sola, piccola possibilità. Lo dobbiamo ai cittadini e agli ospiti dell’intero comprensorio intemelio».

«Abbiamo da tempo la consapevolezza che la Casa della Comunità sia un percorso eventuale – aggiunge – Ma l’abbiamo sempre considerata un obiettivo minimo e comunque, in caso, dovrà essere una vera eccellenza con gli investimenti di assoluto rilievo e tutti i servizi (tra cui, inderogabilmente, un Punto di Primo Intervento) di cui il territorio ha assoluta necessità».

«Desideriamo comunque sottolineare – conclude Ingenito – Che ad oggi l’opzione Pronto Soccorso non è ancora tramontata e ci vedrà pienamente impegnati nel perseguirla: questa è, con trasparenza, la nostra linea di comportamento».