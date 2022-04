Bordighera, cambia la viabilità per "Primavera Bordigotta" - Riviera24

Bordighera. Il comandante della polizia municipale ha emesso un’ordinanza temporanea che disciplina la circolazione stradale in occasione della manifestazione “Primavera Bordigotta”, in programma domenica 24 aprile.

Dalle 6 alle 20.30 scatta il divieto di sosta con rimozione forzata nelle seguenti località: in via Vittorio Emanuele, nel tratto compreso tra le intersezioni con via Pasteur e piazza Mazzini (inclusa); via Romana, lato sud; via Tumiati; via Libertà; via 1° Maggio, dall’intersezione con via dell’Umorismo e via Vittorio Emanuele; via delle Poste, Corso Europa, lato sud dall’intersezione con Corso Italia a quella di via Pelloux da adibire a capolinea dei bus urbani, in piazza Mazzini, in via Aurelia, tratto compreso fra via Arenella e via Pesaro in piazza E. Libertà (lato ponente), in C.so Italia (nel tratto compreso tra via Vittorio Emanuele e C.so Europa);

Dalle 7 alle 20.30 verranno chiuse al traffico, con esclusione dei mezzi di polizia, soccorso e Protezione civile: via Vittorio Emanuele, via al Mercato, via Libertà, piazza Garibaldi (si potrà accedere esclusivamente per la sosta, uscita da via Verrando), piazza Mazzini, via Roma, via G. Rossi, via A. Moro (da via Pasteur divieto di transito a metri 100 – i veicoli dovranno prendere la direzione via Bigarella – via Romana); via C. Balbo, dall’intersezione con via Acapulco verso Sud e Via Lagazzi, dall’intersezione con via Villafranca verso Sud, (escluso aventi diritto), piazza E. Libertà (lato ponente) escluso il servizio taxi e gli aventi diritto che dovranno accedere ed uscire da via S. Antonio, in C.so Italia (nel tratto compreso tra via Vittorio Emanuele e C.so Europa). L’istituzione del doppio senso di circolazione in via 1° Maggio, nel tratto compreso tra la chiesa Anglicana e la via Vittorio Emanuele, in via S. Antonio, in via delle Poste.

Il traffico veicolare dovrà essere deviato sul seguente percorso:

direzione Ventimiglia: P.zza Valgoi, C.so Europa, Via Piave, Via Tumiati, Via Romana;

direzione Ventimiglia, per autobus ed autocarri: P.zza Valgoi, C.so Europa, Via Piave, Viale F. Rossi (con obbligo di precedenza a destra), P.za De Amicis, Via Romana, Via Cesare Augusto, Via Cagliari, Via degli Amici, Via Aurelia; direzione Sanremo: Via Aurelia, Via Pasteur, Via Romana, Via Tumiati. Via Piave, C.so Europa, P.zza Valgoi.

Direzione Sanremo per autobus ed autocarri: da Vallecrosia = Via Col. Aprosio – Via Roma – Via Romana; Comune di Bordighera = Via C. Augusto, Via Degli Ulivi, Via Romana, Via Tumiati, Via Piave, C.so Europa, P.zza Valgoi.

Lo spostamento delle fermate dei bus di linea lungo il percorso di deviazione sarà a carico della Riviera Trasporti.

Ecco l’ordinanza.