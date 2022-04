Bonus edilizia a rischio, CNA Costruzioni e CNA Installatori: «Il Governo intervenga subito» - Riviera24

Imperia. Le indicazioni dei principali gruppi bancari circa un possibile stop all’acquisto dei crediti d’imposta legati ai bonus edilizi confermano le preoccupazioni espresse da CNA in merito alle continue modifiche normative che hanno introdotto forti limitazioni ai soggetti autorizzati ad acquisire i crediti.

«Una situazione gravissima che mette a repentaglio la sopravvivenza di centinaia di imprese sul nostro territorio, la maggior parte delle quali, hanno concesso sconti in fattura e che ora non riescono a monetizzare i crediti fiscali a causa del blocco o dell’enorme rallentamento dell’acquisto dei crediti da parte delle banche», così, il presidente di CNA Costruzioni Marco Zagni ed il presidente di CNA Installatori Impianti Luca Falco, denunciano gravissimi pericoli nella tenuta del comparto casa in conseguenza delle nuove norme sulla cessione dei crediti che sta bloccando, ancora una volta, gli incentivi.

«Stimiamo che solo in Provincia di Imperia il 20% delle imprese del settore costruzioni siano a rischio default a causa dei crediti fiscali non smobilizzabili – dichiara Marco Zagni – Imprese che, senza un intervento tempestivo, non potranno pagare fornitori e dipendenti e saranno costrette a fallire. Come conseguenza di questa situazione, si sta già registrando non solo un forte rallentamento degli interventi edilizi, ma anche un blocco dei cantieri».

«Di fatto le imprese stanno svolgendo un ruolo improprio, quello di intermediario che anticipa ai committenti dei lavori i benefici degli incentivi riconosciuti dallo Stato», aggiunge Luca Falco e prosegue affermando: «Ribadiamo che l’efficacia degli strumenti di incentivazione è strettamente connessa alla stabilità nel tempo e alla chiarezza delle misure. Dopo la paralisi provocata dal decreto antifrodi, le modifiche alla norma che consentono fino a tre cessioni dei crediti a intermediari autorizzati non sono state efficaci per far ripartire il mercato dei crediti d’imposta. L’impossibilità per le banche di effettuare una ulteriore cessione dei crediti a soggetti interessati ad utilizzarli espone infatti le micro e piccole imprese che hanno effettuato lo sconto in fattura ai propri clienti a gravissimi rischi di liquidità. L’estensione fino a quattro cessioni prevista nel decreto energia in fase di conversione va nella giusta direzione per riattivare il mercato», conclude il presidente di CNA Installatori Impianti Luca Falco.

«Non è ammissibile cambiare di mese in mese le condizioni di applicazione degli incentivi perché un’impresa, grande o piccola che sia, non lavora alla giornata, ma programma la propria attività in un medio lungo periodo. Forse non è ben chiaro che gli imprenditori sulla base di contratti sottoscritti con i vari istituti di credito hanno pianificato gli interventi, acquistato nuova attrezzatura e materiali, alcuni dei quali quasi introvabili e a prezzi in continuo aumento, e hanno addirittura assunto nuova manodopera. Occorre la stabilità delle norme sino al termine degli incentivi è dunque di urgenza assoluta che il Governo intervenga subito per riattivare il sistema degli incentivi edilizi attraverso il superamento dei limiti e delle rigidità del sistema bancario e di Poste Italiane, permettendo ai bonus di sostenere una componente molto rilevante della domanda interna e concorrendo a raggiungere davvero gli obiettivi di risparmio energetico», concludono Zagni e Falco.