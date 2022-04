“Bollino Rosa”, la Breast Unit dell'ospedale Borea di Sanremo apre le sue porte - Riviera24

Sanremo. Anche Asl1 ha aderito all’iniziativa del “Bollino Rosa”, all’open week dedicato alla salute della donna dal 20 al 26 aprile, organizzando tre giornate di screening. Il 20 e il 22 aprile presso la Breast Unit dell’ospedale “Borea” di Sanremo (5° piano), si potrà fare il controllo senologico con medico senologo. Per prenotarsi è necessario chiamare il numero di telefono 0184536932 dalle 10 alle 14, dal lunedi al venerdi.

Per quanto riguarda invece le mammografie presso la Breast Unit del “Borea” di Sanremo, in programma il 26 aprile, potranno prenotare le donne nella fascia di età 40-49 anni che non abbiano mai eseguito la prima mammografia. Allo screening potranno prenotarsi anche le donne profughe dell’Ucraina (dai 40 anni in su senza limitazione dell’età massima).

Verranno in aggiunta eseguite eco mammarie a completamento diagnostico della stessa mammografia a giudizio del Radiologo. Per prenotare, si potrà telefonare allo 0184 536412 dal giorno 11 aprile al 21 aprile ( festività escluse anche sabato 16 ) nella fascia oraria dalle ore 9 alle ore 13.