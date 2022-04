Bis di iniziative per Pasta Fresca Morena di Ventimiglia

Ventimiglia. «Meditaggiasca 2022, nel weekend appena trascorso, è stata un’esperienza molto importante», ci racconta il titolare di Pasta Fresca Morena, il cavalier Ramon Bruno, che assieme a suo figlio Martin Bruno si complimentano per la manifestazione.

«Un momento e una presenza, per allargare il nostro bacino di utenza in tutta la provincia di Imperia dove già presenti ma che sempre di più ci teniamo a sviluppare assieme alla Costa Azzurra. Vogliamo ringraziare, per il supporto datoci, i titolari della panetteria Cino di Taggia e l’organizzatore Matteo Calabrese» – sottolineano.

«Sapori & Fiori Vallecrosia invece ci vedrà ancora protagonisti dalle 16 di sabato 30 aprile. Sarà un’altra occasione per portare sulle vostre tavole i nostri prodotti e per presentare le nostre novità, come primi ripieni, pasta fresca tradizionale e condimenti del nostro territorio. Continuate a seguirci sul nostro sito per tutte le ricette e sul format video ricette #INCUCINACONMORENA. Per contatti chiamare lo 018433461, oppure recarsi a Ventimiglia in via Aprosio 21/C o al Mercato coperto box n° 15. Per ulteriori informazioni visitare il sito www.pastafrescamorena.it/ o le pagine Facebook, Instagram, YouTube» – concludono.