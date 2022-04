Basket, il Roca team sbanca il Pireo - Riviera24

Signore e Signori, giù il cappello di fronte al Roca Team.

Dopo la brutta sconfitta di mercoledì abbiamo scritto due semplici cose: si può rimediare subito, ed una serie playoff inizia davvero con la prima vittoria in trasferta.

Stasera la squadra di Coach Obradovic ha compiuto un capolavoro assoluto di strategia e di intelligenza, prendendo le migliori caratteristiche del suo avversario, facendole proprie e cogliendo una vittoria tanto meritata quanto memorabile.

Partiti male, i monegaschi non sono andati in affanno, anzi hanno decisamente iniziato a gestire la palla, quasi a tenerla ferma, a giocare un basket ragionato e calmo che è il marchio di fabbrica dei greci del Pireo, senza dare punti di riferimento alla difesa dei Reds, anzi mandandola in confusione.

Sotto per 10-16 alla fine del primo quarto, il Roca Team piazza un parziale di 20-0 che annichilisce l’Olympiakos, lo lascia stordito ed incapace di richiudere il gap: tutto questo con Mike James che gioca esclusivamente per mettere in ritmo la squadra, senza cercare soluzioni individuali e si appoggia ad un chirurgico Bacon da 17 punti + 6 rimbalzi e ad un redivivo Andijusic da 19 + 5.

Nel terzo quarto inizia lo show di onnipotenza cestistica del 55 di Portland, che infila due triple in fila e poi sciorina sul parquet una serie di giocate di altissima fattura : allafine sono 23 punti e al team di Bartzokas non resta che alzare bandiera bianca e meditare questa lezione subita, la più pesante sconfitta casalinga ai playoff della loro gloriosa storia.

Anche stasera l’analisi da fare in estrema sintesi è che ogni vittoria nasce dalla difesa, e dalla capacità di trasformare i vantaggi difensivi in attacco vincente e quindi in punti.

Il Monaco ha tenuto difensivamente all’inizio, su questa base ha costruito una partita pressoché perfetta in attacco e così ha aperto per davvero la serie, portandola con due partite in casa sua.

Serie che adesso ha tutto per diventare incandescente, ad iniziare da un confronto tattico tra due filosofie difensive di prim’ordine per continuare con giocatori in grado di illuminare le partite con giocate esaltanti ma anche di giocare un basket fatto di controllo dei possessi e di ragionamento.

Continuiamo a non credere ai nostri occhi nel vedere la trasformazione, la metamorfosi di Mike James, da egoista mangiapalloni ( ed allenatori…) a perfetto uomo squadra in grado anche di difendere in maniera appropriata.

Questo è, tra i meriti di Obradovic, quello più inatteso ma più di impatto sulla storia dei monegaschi.

Serie che riteniamo possa non finire a Monaco, ma arrivare a gara 5 in virtù di un sostanziale equilibrio di rendimento tra le due squadre e che potrà essere decisa anche dalla profondità delle rotazioni a disposizione dei due coach e dalle capacità di recupero fisico dopo partite così esigenti e dispendiose.

Questo è la bellezza dei playoff, e il Roca Team la sta onorando in pieno: si riparte da 1-1, e nessuno vuole abbandonare la strada di Belgrado.

Marco Ghisalberti Streambasket.com

Segui l’Eurolega su www.streambasket.com