Basket, Bc Ospedaletti perde contro la Fortitudo Savona - Riviera24

Ospedaletti. Alla prima giornata della fase ad orologio del campionato di Promozione Regionale si incontrano la seconda e la terza del girone A, ovvero Fortitudo Savona e BC Ospedaletti.

«Gara in equilibrio per due quarti poi il terzo quarto stanchezza e pochi cambi fanno sì che i savonesi prendono il largo fino a dilatare il punteggio a più 25 finale. Giornata storta e pochi allenamenti sono le costanti di questa serata da dimenticare in fretta, i play off sono alla portata ma non si deve più sbagliare nulla» – fa sapere il Bc Ospedaletti.

Il tabellino:

Ospedaletti: Zunino 21, Cruz Salas 14, Vivo 8, Pesante 5, De Caro 4, Formica 3, Blasetta 3. Allenatore: Archimede, assistente: Lupi

Migliori realizzatori Savona: De Marzi 20, Santi 19, Amedeo 14, Da Monte 11.