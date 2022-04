Sanremo. Esordio negativo per il sanremese Gianluca Mager al Barcelona Open, in programma dal 16 al 24 aprile in Spagna.

Il tennista di Sanremo ieri è tornato in campo per le qualificazioni del Barcelona Open Banc Sabadell dove ha affrontato Pedro Sousa, contro il quale alla fine ha perso in tre set per 7-5 6-7 3-6.

Finisce così l’avventura di Mager all’Atp 500 di Barcellona in scena sulla terra rossa iberica.